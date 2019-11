Most v Trstenej zostáva naďalej uzavretý, podľa statika je v dezolátnom stave

Most na ceste 1/59 v Trstenej zostáva aj naďalej úplne uzavretý. Rozhodli o tom členovia krízového štábu mesta. Podľa statika a zástupcu Slovenskej správy ciest (SSC) Dolný Kubín je most v dezolátnom stave a hrozí jeho zrútenie. Informáciu pre TASR v stredu potvrdila primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková.

Úplná uzávierka mosta pokračuje až do ukončenia rekonštrukcie mostného telesa. Obchádzková trasa pre motoristov je vyznačená dopravným značením. Vedie po komunikáciách cez mesto a rýchlostnú cestu R3. Obchádzková trasa pre chodcov je vyhradená z ulice Oravickej cez lávku ponad Oravicu na ulicu Hýbeľ, druhá obchádzková trasa pre chodcov vedie z ulice Hviezdoslavovej cez lávku ponad Oravicu na Ulicu Oslobodenia, konkretizovala radnica na sociálnej sieti.

Známky poškodenia na moste nahlásili na polícii v pondelok 28. októbra ráno. Následne most do odvolania uzavreli. V Trstenej minulý týždeň zasadol aj krízový štáb, mimoriadnu situáciu však nevyhlásili. Rozhodnutie uzavrieť most podľa vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia na mestskom úrade v Trstenej Jozefa Polakeviča prijali z dôvodu bezpečnosti.

Podľa hovorkyne SSC Lucie Karelovej bol most cez rieku Oravica od roku 2015 zaradený v zlom stavebno-technickom stave (STS), následne ho v roku 2017 preradili do veľmi zlého STS. Na základe mimoriadnej prehliadky zo 4. septembra tohto roku ho pretriedili do STS 7, čo je havarijný stav. Od 27. augusta 2019 na moste obmedzili prejazd vozidiel nad 3,5 tony. V rámci investičných akcií SSC je podľa Karelovej zabezpečené spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta.