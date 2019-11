Mladý Krivošík chce využiť svoju šancu: Ramsayho herný štýl by mi nemal robiť problémy

V 23-člennej nominácii trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho na blížiaci sa Nemecký pohár figurujú iba traja hráči, ktorí pôsobia mimo českej a slovenskej najvyššej súťaže.

Jedným z nich je hráč úradujúceho fínskeho majstra HPK Hämmenlinna Filip Krivošík. Dvadsaťročný útočník zažíva vydarenú sezónu a na dobré výkony z klubu by rád nadviazal aj v najcennejšom drese.

"Reprezentačnú pozvánku som nebral ako samozrejmosť. Snažil som sa podávať čo najlepšie výkony v klube a som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Svoju šancu sa budem snažiť čo najviac využiť," vyjadril sa rodák z Bratislavy a tiež prezradil svoje silné stránky. "Chcel by som zaujať svojou kreativitou, nasadením a verím, že sa mi to podarí. Myslím si, že herný štýl, ktorý nastolil tréner Ramsay by mi nemal robiť problémy," dodal niekdajší mládežnícky reprezentant SR.

V seniorskom drese má Krivošík zatiaľ na konte dva reprezentačné štarty. Za Hämmenlinnu odohral v tomto ročníku 18 zápasov s bilanciou štyri góly a päť asistencii, no pozíciu v tíme rozhodne nemá garantovanú. "Každý zápas treba bojovať o miesto v zostave. Máme nabitý káder, takže to nie je ľahké. Som rád, že som sa dostal do prvých formácií. Dostávam viac času na ľade a aj tréner mi viac dôveruje. Minulý rok som bol skôr pracant, teraz mám iné úlohy," zhodnotil Krivošík.

Filip Krivošík pôsobí v krajine "tisícich jazier" od roku 2016, takže sa už dostatočne adaptoval na život vo Fínsku. S odstupom času však priznáva, že začiatky neboli ľahké. "Spočiatku som mal problémy. V zime je veľmi skoro tma, takže je to také depresívne. Časom si však zvykne asi každý a už to beriem ako normálnu vec. V podstate robím to isté čo doma, ráno trénujem, poobede si odpočiniem a potom znovu tréning," povedal odchovanec ružinovského hokeja.

V súčasnej nominácii Craiga Ramsayho je množstvo mladých hráčov, s ktorými sa Krivošík stretol aj v kategóriach do 18, respektíve 20 rokov. Prezradil aj meno hráča, na ktorého sa najviac teší. "Teším sa, že príde Adam Liška. Dlho sme spolu neboli, sme dobrí kamaráti a som rád, že sa tu môžeme stretnúť. Je tu veľa mladých hráčov, napríklad Andrej Kollár, takže to bude zaujímavé," dodal Krivošík.