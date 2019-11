Bibiana Ondrejková to má na svoje dcéry vymyslené: Ako to vyzerá, keď ostanú samé doma

Píše knihy, hrá v divadle, dabuje, moderuje a je mamou na plný úväzok! Herečka Bibiana Ondrejková toho stíha skutočne až-až. Keďže na svoje dcéry Bibku a Grétu ostala sama, musí sa poriadne obracať. Napriek tomu sa snaží so svojimi dievčatami tráviť čo najviac času, no sem-tam musí kvôli divadlu od nich odísť z domu. Ak by ste si však mysleli, že dievčatá majú hlavu v smútku, ste na omyle! Ich slávna mama to má však parádne vymyslené!