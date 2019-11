Radivojevič úprimne o návrate na ľad: Bol som prekvapený, že som vydržal až do konca

Ako za starých čias. Hoci Branko Radivojevič (38) pred viac než siedmimi mesiacmi ukončil aktívnu hokejovú kariéru a začal sa venovať práci športového riaditeľa a tiež asistenta trénera Dukly Trenčín, v stredu nastúpil na zápas proti Novým Zámkom. Atmosféru si zjavne užíval, už pri svojom druhom striedaní otvoril skóre a pomohol k triumfu vojakov 9:2!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dvojnásobný medailista z MS odohral posledný súťažný zápas 20. marca vo štvrťfinále play-off proti Nitre a následne oznámil ukončenie kariéry. Odvtedy netrénoval a výstroj mal na sebe len počas nedávnej exhibície slovenských a švédskych veteránov v Košiciach. Vzhľadom na 9 zranených hráčov Dukly sa však v stredu ráno rozhodol svojmu tímu pomôcť priamo na ľade. „Rád som zaskočil, ale nie je to dlhodobý plán. Jeden zápas sa dal zvládnuť, hoci som bol prekvapený, že som vydržal až do konca. Atmosféra a radosť mi chýbali, no pozápasová bolesť už nie. Do zápasu som šiel skôr ako mentálna podpora pre mladých hráčov a to, že sa mi podarilo streliť gól, je iba plus. Sú to krásne pocity a teším sa z troch bodov,“ priznal v dobrej nálade Branko Radivojevič.

Poklonu za výkon mu zložil aj hlavný tréner Ján Pardavý, ktorý sa mu snažil pomáhať kratšími striedaniami. „Klobúk dole, ako hral a pomohol mužstvu. Strhol to aj v kabíne, na chalanoch som videl, že do toho dali všetko. Je to na ňom, ale bol by som rád, keby pokračoval,“ poslal odkaz svojmu asistentovi Pardavý. Samotný Radivojevič sa už chce sústreďovať na svoju trénerskú, resp. manažérsku dráhu, no maródka je teraz veľkým problém Dukly. „Pri tom počte zranených je možné naozaj všetko, nemáme už kde čerpať,“ dodal bývalý hráč NHL i KHL.