Slovan pokračuje vo výhernej šnúre: Belasí si poradili aj so Zvolenom

Hráči Slovana Bratislava zdolali Zvolen 2:1.

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 16. M. Halama (Štrauch) – 10. Urbánek (Žitný, Štajnoch), 53, Urbánek (Abdul, D. Jendek). Rozhodovali: T. Orolin, Kalina – Ordzovenský, J. Konc ml., vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4186 divákov

Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Maier, Fatul – Thompson, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – B. Mráz, M. Halama, Kelemen – Marcinek, S. Petráš, Tibenský

Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Marek Hudec, Šedivý – R. Bondra, Zigo, Abdul – D. Jendek, Puliš, Matoušek – Pance, Kukumberg, M. Sloboda – Urbánek, Žitný

Na strane hostí sa Jendek ocitol sám pred Tomekom, neuspel a rovnako na opačnej strane 'pohorel' voľný Bonis na Brustovi. Skóre napokon otvoril Urbánek tvrdou strelou z pravej strany a bolo 0:1. Bratislavčania mohli zvýšiť vedenie ak by chybu súpera využil v šanci Zigo. Potom hrali Zvolenčania dve presilovky v rade, v ktorých mali niekoľko príležitostí. Najprv nevyrovnal z otočky Špirko a Bonis strieľal do žŕdky. Slovan mal obrovskú možnosť, keď Meszároš vykorčuľoval z trestnej lavice a išiel sám na bránku, bol však faulovaný a nasledovalo trestné strieľanie. To však jeho spoluhráč Abdul nevyužil. Početnú výhodu napokon 'bryndziari' pretavili do gólu, pretože bekhend Marca Halamu zblízka bol excelentný – 1:1. Domáci mohli do prestávky aj otočiť výsledok, no McPherson ani na dvakrát neprekonal pozorného Brusta.

V strednom dejstve ubudlo šancí. Obe mužstvá sa zamerali na pozorné defenzívy. Druhý gól mal na hokejke Puliš, ktorý dobiedzal pred Tomekom a po ňom domáci Mráz, ten voľný z dvoch metrov mieril do gólmana Slovana. Neskôr mal veľkú možnosť v 'belasom' drese Matoušek, ale skvele zasiahol Tomek. Bratislavskí hokejisti nevyužili v polovici zápasu dve presilovky v rade. Abdul dostal zo skrumáže puk za čiaru, no podľa arbitrov nedovolene a z dorážky sa netešil v tutovke ani Bondra. Početnú výhodu v závere druhej tretiny mali aj Zvolenčania, ale vyložená šanca absentovala.

Tretiu tretinu začali lepšie hostia, veľké príležitosti nevyužili Abdul a Zigo a potom v presilovke dvakrát Štajnoch a Pance. Hokejisti spod Pustého hradu mali aj šťastie. V hre piatich proti piatim sa hralo viac takticky, ale viac než štyrom tisíckam divákom to nevadilo, vytvorili na štadióne aj 'mexické' vlny. Až v 53. minúte sa udiali dva dôležité momenty. Na zvolenskej strane totiž v šanci neuspel McPherson, nasledoval protiútok, z ktorého sa presadil pohotovou strelou Urbánek – 1:2. O minútu neskôr po faule na Abdula rozhodcovia nariadili druhé trestné strieľanie a opäť ho realizoval neúspešne spomínaný Abdul. Slovan následne nevyužil presilovku a v závere sa mierne strachoval o výsledok. Vyrovnanie mal na hokejke Mráz, no Brust bol proti.