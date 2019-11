Mladý Žilinčan u seba prechovával drogy: Kupoval ich od neznámej osoby v Olomouci

Obvineniu z drogovej trestnej činnosti čelí 23-ročný Žilinčan, ktorý u seba prechovával drogy a mal ich predávať závislým osobám v Žiline a v okolí. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Podľa operatívnych informácií mal mladík drogu kúpiť v meste Olomouc v Českej republike od neznámej osoby. "Drogu následne doviezol na Slovensko a prechovával u seba až do stredy 30. októbra, keď ho zadržala polícia. Pri osobnej prehliadke policajti u mladíka našli a zaistili zelenú sušinu zabalenú v papierovej vreckovke," ozrejmila Balogová. Následne policajti urobili domovú prehliadku v mieste bydliska mladíka, pri ktorej našli štyri kusy zatvárateľných vreciek so zelenou sušinou, kovovú škatuľku so zelenou sušinou a obálku so zelenou sušinou.

Zaistené množstvá látky boli zaslané na kriminalistickú expertízu. "Podľa predbežných výsledkov zaistené množstvo zelenej sušiny zodpovedá minimálne 111 bežným jednotlivým dávkam drogy," doplnila krajská policajná hovorkyňa.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 23-ročného Adama obvinil zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi. Zároveň spracoval na obvineného podnet na vzatie do väzby.