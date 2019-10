Žene počas cisaráku prestala účinkovať epidurálka: Čo nasledovalo, je čisté peklo

Jodie Marsden (27) z Veľkej Británie tvrdí, že jej syn je prvým a posledným dieťaťom, ktoré porodila. Epidurálka, ktorú dostala pred jeho pôrodom, prestala účinkovať počas núdzového cisárskeho rezu.

Budúca mamička Jodie prišla v septembri do nemocnice, aby porodila svoje prvé dieťa. Počas čakania na pôrod dostala rutinnú epidurálku, informuje FoxNews.

Keď však krvný tlak vtedy ešte nenarodeného dieťaťa klesol na nebezpečne nízku úroveň, rozhodli sa lekári vykonať cisársky rez. "Viackrát skontrolovali, či som znecitlivela, striekali mi ľadovo studený sprej na niektoré časti brucha, bodli ma ihlou a všetko bolo v poriadku, nič som necítila," hovorí.

Po prvom reze sa ale všetko zmenilo: "Cítila som, ako mi trhajú brucho, keď oddeľovali svaly, hrozne to bolelo. Anestéziológ sa pýtal, či cítim bolesť alebo tlak. Povedala som, že bolesť. Matt (Jodien manžel) tvrdil, že zo mňa ale vychádzalo iba niečo ako šepot."

Lekári videli, že niečo nie je v poriadku. Dali jej preto viac liekov, no Jodie stále cítila bolesť. Jej prvý synček Arthur sa onedlho nato narodil, Jodie však stratila veľa krvi a do náručia ho mohla vziať až na druhý deň.

Nie je jasné, preto epidurálka prestala fungovať. Možností je viacero. Mohla byť nesprávne vpichnutá, prípadne, ak aj bola správne podaná, mohla sa posunúť cievka alebo jej mohli podať nedostatok anestetík.

"Milujem Arthura a to, že som mamou, ale odmietam prejsť si týmto opäť," hovorí. "Bola to agónia. Cítila som v sebe svorky a mala som problém dýchať." Pôrod bol pre ňu skutočne nepríjemnou a traumatizujúcou skúsenosťou, prirovnáva ho k nočnej more a odmieta mať ďalšie deti.