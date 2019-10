Dievčina šla k doktorovi kvôli menštruačným bolestiam: Ani netušila, čo sa jej tam dole v skutočnosti deje

Caity Mason (25) z austrálskeho Melbourne vyhľadala svojho lekára kvôli silným bolestiam, o ktorých si myslela, že sú spôsobené menštruáciou.

Dozvedela sa však, že je v 9. mesiaci tehotenstva, otvorená na 10 centimetrov a čoskoro porodí. Šokovanú mladú ženu previezli rovno do nemocnice. ,,Nedozvedela som sa to ani len 24 hodín vopred. Bol to pre mňa totálny šok, vravela som si ,V koľkom mesiaci môžem byť? Očividne vo vysokom štádiu tehotenstva, pretože som dobre dlho s nikým nič nemala´,“ povedala Caity v programe The Sunday Project.

Počas deviatich mesiacov sa jej telo nijak nezmenilo, pohodlne zapla všetky svoje nohavice či šaty. Menštruácia jej chodila pravidelne a netrpela ani rannými nevoľnosťami. Caity sa venovala činnostiam, aké by v tehotenstve vynechala – keby o ňom vedela. Len pár týždňov pred pôrodom si s kamarátmi spravili výlet do New Yorku a oslavovali jej narodeniny. ,,Pila som poriadne množstvo alkoholu, žúrovala som, hrala tvrdé kontaktné športy,“ spomína novopečená mamička.

Syna Flynna porodila v januári a cíti sa, akoby o tehotenstvo bola ochudobnená. ,,Zmeškala som fotky z ultrazvukov, sledovanie, ako rastie... Ale je to úžasný chlapček a určite je dôvod, prečo do môjho života prišiel,“ hovorí Caity. Flynnovmu otcovi povedala o jeho narodení, no rozhodol sa, že nechce byť súčasťou chlapcovho života. ,,Občas mám obavy, že len ja sama nebudem Flynnovi stačiť. Ak sa pozriem na iné deti, ktoré majú oteckov a Flynn svojho nemá... Deň otcov bol veľmi ťažký,“ posťažovala sa mladá mamička.