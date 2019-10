Ondrej sa na túto chvíľu pripravoval 10 rokov: Jediný na Slovensku vyrába originálny stroj! Pozor, toto nie je vrtuľník

Tak toto ste ešte nevideli! Konštruktér Ondrej Jančovič (54) z Topoľčian vyrába ako jediný na Slovensku vírnik. Ľahké dvojmiestne športové lietajúce zariadenie vyzerá ako malý vrtuľník, no lieta trochu na inom princípe — nemá poháňaný rotor. Kým sa slovenský vírnik dostal do výroby, prešlo neuveriteľných 10 rokov.

Ondrej Jančovič si v roku 2012 povedal, že svoju vášeň pre lietanie zmení na seriózny biznis. „Od malička som inklinoval k lietaniu. Najskôr to boli modely a potom aj samotné lietanie. Dlhé roky som mal v hlave, že zostrojím vírnik. Od kreslenia k realizácii prešlo 10 rokov,“ hovorí konštruktér dvojmiestneho lietajúceho stroja.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na plnenie sna však kreslenie nestačí. „Aby sa to začalo naozaj vyrábať, museli sme urobiť dielňu, a to už bola iná káva,“ spomína Ondrej s úsmevom na neľahké začiatky. Slovo dalo slovo a nápad dostal aj finančného donora v podobe Jindřicha Záhumenského (46).

„Spájala nás spoločná vášeň pre lietanie. Ja som u neho pracoval a tak zrel pomaly plán, ako na to. Zriadili sme strojársku výrobu, z ktorej sa financovala výroba vírnika,“ približuje Ondrej a dodáva, že najskôr vyrobili prvý neletový kus. „Ten slúžil na overenie technológie výroby a záťažové testy. Prvý lietajúci prototyp bol na svete v auguste 2017. Naša radosť z toho, že to letí, však nebola úplná, lebo sme neboli spokojní s tým, ako to lieta,“ opisuje strastiplnú cestu k úspechu Ondrej. Aby s prototypom boli úplne spokojní, na vylepšeniach pracovali ďalší polrok.

„Museli sme presvedčiť Slovenskú federáciu ultraľahkého lietania, ktorá je poverená schvaľovaním športových lietajúcich zariadení, o tom, že je to dobre a náš stroj spĺňa všetky podmienky. Čiže je spôsobilý na lietanie. Vystavili nám ,technický preukaz‘ a od 15. apríla 2019 môžeme s tým lietať, vyrábať ho a predávať,“ hovorí hrdo Ondrej. Momentálne vírnik predvádzajú verejnosti. „Ľudia si najskôr myslia, že je to vrtuľník. Keď zistia, že nie, tak sú zvedaví, na akom princípe to lieta, akú výšku to dosiahne, koľko to stojí a ako si môžu na to urobiť pilotný preukaz,“ vraví Ondrej s tým, že ich vírnik môže vlastniť hocikto, kto si ho môže dovoliť. A aký je s ním let? „Je to ako výklad do neba,“ zakončí nadšený Ondrej.

Cena: 98 000 €