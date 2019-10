Prečo dovolili Petrovi priblížiť sa k manželke Ľubici, ktorú našli dobodanú? Slová právnika naháňajú hrôzu

Nevedia sa z toho spamätať. Obyvatelia Považskej Teplej stále nemôžu uveriť strašnej tragédii, ktorá sa u nich odohrala. Pýtajú sa jeden druhého, či sa brutálnej poprave dalo predísť. Peter († 57) a Ľubica († 54) boli manželmi dlhých 34 rokov a mali 4 vnúčatá.

Namiesto pokojnej jesene života v utorok zalarmoval policajtov ich syn Peter (33). Na prízemí rodičovského domu našiel milovanú mamu v kaluži krvi a otca obeseného na povale. Ten sa len pred dvomi týždňami sa vrátil z väzby, kde bol za opakované vyhrážanie sa manželke zabitím. Muselo sa to skončiť tak tragicky? Susedov strašná smrť manželov neprekvapila. „Dalo sa to čakať, on bol až sadistický, hlavne, keď si vypil,“ povedala Novému Času zhrozene suseda.V júni sa podľa polície opitý Peter vyhrážal manželke Ľubici s nožom v ruke. Vtedy žena jedinýkrát privolala na pomoc mužov zákona. Sudca vzal Petra do väzby.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Prokurátor predložil súdu dohodu o vine a treste. V nej sa s obvineným dohodol na uložení podmienečného trestu odňatia slobody za spáchaný pokračovací prečin nebezpečného vyhrážania a tiež na uložení ochranného protialkoholického liečenia ústavnou formou,“ povedal k prípadu hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. Dodal, že súd na verejnom zasadnutí 1. októbra dohodu schválil a keďže bol obvinenému uložený podmienečný trest a rozsudok nadobudol právoplatnosť, musel byť ihneď prepustený z väzby na slobodu.

Sudca nie je psychológ

Petrove prvé kroky z väzenia viedli rovno domov. Nik vtedy nemohol tušiť, k akej dráme sa schyľuje. V utorok 15. októbra našli manželov mŕtvych. „V rodinnom dome mal 57-ročný muž zavraždiť svoju manželku a následne bol nájdený v podkroví toho istého rodinného domu bez známok života,“ informovala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

Po hroznej tragédii sa všetci pýtajú, prečo sa to muselo stať. „Do psychiky človeka nikto nevidí. Aj sudca ho určite pustil v dobrej viere, keď splnil podmienky a dostal podmienečný trest,“ povedal nám právnik Ján Kanaba st. a pokračoval: „Skôr psychológ by mohol zistiť, či uňho pretrváva nejaká agresivita, pomsta alebo niečo podobné. Sudca nie je psychológ, nevie posúdiť, čo v človeku je.“

Kanaba tvrdí, že by nič nezmohol ani zákaz priblíženia sa k obeti. „Ten, kto chcel druhého zabiť, môže mať aj 10 zákazov priblížiť sa. Bol to zrejme pomstychtivý človek, ktorý si povedal, že za to, že ho dostala do basy, ju zlikviduje. Keďže by ho za to zavreli na 20 rokov alebo na doživotie, tak si povedal, že sa radšej obesí a tým to všetko vyrieši,“ vysvetlil Kanaba s tým, že nebol dôvod na nariadenie psychologického vyšetrenia.

„Vo väzbe sa nič také nerobí. Toto sa vykonáva vo výkone trestu, keď žiadajú o prepustenie na podmienku,“ uzavrel Kanaba. Na prípad si opäť posvieti aj prokuratúra. „V predmetnej trestnej veci boli z Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici vyžiadané spisy za účelom ich preskúmania prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trenčíne,“ prezradil hovorca krajskej prokuratúry Marián Sipavý.

Ak by za tým bolo domáce násilie, ktoré by ale muselo byť nahlásené viackrát, mohla Ľubica ešte žiť. Obete takýchto činov by v žiadnom prípade nemali mlčať a mali by sa obrátiť na políciu. V polovici júna ministerka vnútra ohlásila kampaň proti násiliu v domácnostiach. Ročne sa stane na Slovensku takmer 2 000 prípadov. Školením mali prejsť aj policajti, ktorí by vedeli problém s násilím ľahšie identifikovať a rozpoznať.