Dom hrôzy v Považskej Teplej! Syn našiel obeseného Petra († 57) a dobodanú Ľubicu († 54): Brutálna poprava pre sex?

Obrovské nešťastie, aké dlho nepamätajú. Peter († 57) a Ľubica († 54) boli podľa susedov manželmi 34 rokov a mali 4 vnúčatá. Muž sa ocitol začiatkom leta vo väzbe po tom, čo sa podľa súdu svojej manželke Ľubici vyhrážal zabitím.

Po uzavretí dohody o vine a treste skončil s podmienkou. Jeho prepustenie z väzby však nemalo dlhé trvanie. V utorok našli v rodinnom dome oboch manželov mŕtvych. Petra obeseného a Ľubicu dobodanú. Mohli byť za tragédiou sexuálne nezhody manželského páru?

V utorok zalarmoval považskobystrických policajtov syn (33) Petra a Ľubice. V dome v Považskej Teplej, okrajovej časti Považskej Bystrice, našiel svojich rodičov bez známok života. „Na prízemí rodinného domu bola nájdená žena bez známok života s viacerými bodnými ranami na tele a zraneniami na hlave spôsobenými tupým predmetom. Následne bol jej manžel nájdený v podkroví toho istého rodinného domu, obesený na elektrickom kábli,“ informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková. Susedov, paradoxne, strašná a tragická smrť manželov neprekvapila.

„Dalo sa to čakať, on bol veľmi agresívny, až sadistický, hlavne keď si vypil a pil takmer každý deň. Bolo to len otázkou času, kedy sa také niečo stane,“ povedali zhrozene susedia z ulice. „Ona bola veľmi dobrá žena, do práce chodila, z práce rovno domov, ešte aj cez víkend záhradu čistila, vozila odpad do kontajnera. Bola veľmi tichá, slušná. Jeho sme sa báli, aj chlapi sa mu vyhýbali, iba jeho partia z krčmy, s ktorou vysedával, sa s ním bavila,“ pokračovali susedia. „Aj ich synovi sme veľakrát vraveli, čo sa deje,“ vravia zhrozene.

Vzali ho do väzby

Podľa ich slov boli manželmi 34 rokov. „Zo začiatku bol dobrý manžel, staral sa o rodinu. Bývali najskôr v Považskej Bystrici a potom prišli sem. Neskôr sa ale veľmi zmenil, začal piť a frajerku si našiel,“ lamentovali susedia. Petrove vyčíňanie sa malo stupňovať natoľko, až zúfalá žena zavolala policajtov.

„Svojej manželke sa v júni tohto roka pod vplyvom alkoholu opakovane vyhrážal zabitím, vtedy ho sudca vzal do väzby,“ potvrdil hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus a dodal, že prokurátor predložil súdu dohodu o vine a treste, v ktorej sa s obvineným dohodol na uložení podmienečného trestu odňatia slobody za spáchaný pokračovací prečin nebezpečného vyhrážania a tiež na uložení ochranného protialkoholického liečenia ústavnou formou.

„Súd na verejnom zasadnutí 1. 10. dohodu schválil a keďže bol obvinenému uložený podmienečný trest odňatia slobody a rozsudok nadobudol právoplatnosť, musel byť obvinený ihneď prepustený z väzby na slobodu,“ uzavrel Tarabus. Z dobre informovaného zdroja sa nám podarilo zistiť, že zlom v Petrovom správaní nastal pred 15 rokmi.

„Mal si nájsť priateľku a na istý čas odišiel aj od rodiny. Neskôr sa však k rodine vrátil. Od svojej manželky mal neustále vyžadovať sex, tá to však odmietala. Začal sa správať agresívne, dokonca sa jej niekoľkokrát vyhrážal zabitím, až musela privolať políciu,“ povedal zdroj z prostredia polície. Muži zákona majú prípad na stole. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ začal trestné stíhanie vo veci zločinu zabitie a vo veci zločinu vraždy,“ uzavrela Adámíková.