V Sýrii pozastavili všetky operácie proti Islamskému štátu: Môže za to turecká ofenzíva?

Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v stredu oznámili, že v súvislosti s Tureckou ofenzívou museli pozastaviť všetky operácie proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).

S odvolaním sa na vyhlásenie veliteľa SDF Mazlúma Abdiho o tom informovala agentúra AFP. "Prerušili sme všetky operácie proti IS," oznámil Abdi vo vysielaní kurdskej televízie Ronahí. SDF bude podľa AFP viesť už len obranné boje. Turecko podniká v Sýrii ofenzívu proti SDF, ktoré považuje za teroristickú organizáciu, pričom jeho deklarovaným cieľom sú aj bojovníci z IS. SDF boli rozhodujúcim spojencom USA a západných veľmocí v boji proti IS, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.

Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident USA Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne podpísali Rusmi sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.