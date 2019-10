Kvôli svojmu desivému vzhľadu radšej dala výpoveď: Žena prišla o oko pri činnosti, ktorú robí každý z nás!

45-ročná Claire Willis prišla o oko pri úplne bežnej činnosti.

Ako informuje zahraničný portál The Sun, celý incident sa stal počas dovolenky v Turecku, kde bola so svojím manželom. Matka si umyla tvár a následne si ju išla vysušiť uterákom, no zrazu začula zvláštny zvuk puknutia. V tom momente prišla o časť rohovky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Následne jej lekári museli odstrániť väčšiu časť oka, pretože prišla o rohovku. Kvôli desivému vzhľadu dala výpoveď v škole, kde pracovala ako upratovačka. Nechcela, aby sa jej deti báli."Vyzerala som ako z filmu The Walking Dead," povedala.

"S manželom Timom sme sa pripravovali na stretnutie s priateľmi. Chcela som sa predtým ešte osprchovať. Počas utierania tváre som započula, ako mi niečo prasklo v oku a ucítila som neznesiteľnú bolesť." Ako priznáva, bála sa pozrieť do zrkadla, pretože si myslela, že jej oko bude visieť na tvári. Nič také sa ale nedialo. Oko mala ale veľmi začervenané a videla rozmazane.

"S Timom sme okamžite išli do nemocnice. Tam mi povedali, že som si spravila dieru v rohovke a musím ísť okamžite domov do Británie," hovorí o svojom desivom zážitku. O pár hodín už sedela v lietadle. Po pristátí sa ihneď ponáhľala do nemocnice, kde lekári ostali v nemom úžase. Počas letu dostala do oka silnú infekciu. Následne strávila v nemocnici 9 dní, no lekári si nevedeli s infekciou poradiť.

"Navrhli mi amputáciu očnej bulvy. Cítila som sa úplne zdevastovaná. Otec mi ale poradil, aby som zákrok podstúpila." Na druhý deň po operácii, pri ktorej jej odstránili časť oka, sa vrátila domov. "Dlho som sa musela vyrovnávať s tým, ako vyzerám," hovorí. Claire pochopila, že jej nezostáva nič iné, ako prijať svoj nový vzhľad. Teraz čaká na moment, keď jej lekári dajú umelé oko a opäť bude vyzerať normálne.

"Manžel Timothy mi je veľkou oporou. Pomáhali mi aj moji synovia Ben a Daniel, ktorí zatiaľ bývajú doma." Ako dodala na záver, s rodinou si chceli vynahradiť pokazenú dovolenku, preto si kúpili ďalší zájazd a pobalili kufre. Len pár dní pred odletom ale nastal kolaps cestovnej kancelárie Thomas Cook, preto boli nútení dovolenku zrušiť.