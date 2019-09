Nočná mora na dovolenke v Hurgade: Žena išla s deťmi z raňajok, nasledovalo sexuálne peklo

Chceli si užiť dovolenku v kruhu rodiny, spoločné chvíle sa zmenili na peklo.

Hrôza, na ktorú len tak ľahko nezabudne! Britka Joanna Carlin (32) s manželom Markom (32) spolu s ich dvomi deťmi vyrazili na dovolenku do Egypta. Vo štvorhviezdičkovom hoteli však zažili obrovskú traumu.

Joanna tvrdí, že počas 10-dňového pobytu v egyptskej Hurgade bola obeťou sexuálneho obťažovania. To všetko sa malo diať pred očami jej vystrašených detí. Manžel na dovolenke ochorel a tak išla jeho žena spolu s deťmi na raňajky, informuje britský denník Daily Mail. Keď sa vracali na izbu, vo výťahu bol muž, ktorý mal pracovať v hoteli. Joanna so štvorročnou dcérkou a osemročným synom chceli počkať na ďalší výťah, no chlapík ich donútil nastúpiť.

Keď vošli, začal jej deťom podávať ruky, to najhoršie ale prišlo až potom. Joannu zrazu schmatol a oprel o výťahové dvere. Následne ju začal obchytávať, deti začali panikáriť a chlapček sa pýtal mamy, či je v poriadku. Keď sa otvorili výťahové dvere, chlapec vybehol na chodbu a začal volať na otca, ktorému povedal, že stretli zlého muža.

Joanin manžel išiel okamžite riešiť nepríjemný incident a chlipníka dostihol na chodbe. Priviedol ho na recepciu a konfrontoval ho pred zamestnancami hotela. Tí začali útočníka brutálne biť. Mark ich prosil, aby radšej zavolali políciu, no doteraz nevie, či tak učinili. Hotel im ponúkol odškodnenie vo výške približne 450 eur, no manželia to odmietli.