Mamička sa po pôrode pozrela na svoju dcérku, zostala sklamaná: Z jej slov vám ešte dlho bude zle

Dostali poriadnu nakladačku. Rodičia, youtuberi, Damien a Biannca pobúrili na internete množstvo ľudí vyjaderniami, ktoré adresovali ich čerstvo narodenej dcérke, ktorú pomenovali Nova Grace.

Na ich spoločnom Youtube profile zverejňujú rôzne videá zo života mladej rodinky. Inak to nebolo ani pri pôrode ich v poradí tretieho dieťatka. Tento príspevok však mladým rodičom narobil poriadne nepríjemnosti. Video, ktoré má 37 minút, zachytáva posledné chvíle pred pôrodom, objavujú sa aj útržky z príchodu malej dievčiny na svet aj prvé dojmy tesne po pôrode. No a práve tu podľa portálu People nastal problém. Rodičia totiž čerstvo narodené bábätko komentujú spôsobom, ktorý pobúril množstvo z ich milióna a pol odoberateľov.

"Vyzerá to, že bude mať hnedé oči... dúfala som, že budú krajšie," povedala len pár minút po pôrode trojnásobná mamička. "Má krásne oči," zahriakol ju jej manžel. To však neboli jediné komentáre, ktoré si Biannca neodpustila. "Čelo má po tebe... Aspoň, že je to dievča, bude si to môcť zakryť vlasmi," povedala. Video ihneď vyvolalo búrlivú diskusiu. "Pri pôrodoch zomierajú deti alebo matky a ty sa zaujímaš iba o farbu jej očí?" znel jeden z komentárov. Iní užívatelia zas poukazujú na to, že farba detských očí sa môže meniť a viacerí tvrdia, že žena schopná povedať o svojom zdravom dieťati takéto veci, si ho nezaslúži.

Dvojica po studenej sprche od vlastných fanúšikov natočila ďalšie video, ktorým sa snažila napraviť si pošramotenú povesť. "Určite sme sa nesnažili ju uraziť, len som chcela, aby aspoň jedno z mojich detí malo modré oči ako ja," vyhlásila v ňom Biannca. Diváci im však pripomenuli, že ak sa takto správajú k ani nie hodinu "starému" dieťatku, môžu mu podobnými rečami v budúcnosti spôsobiť psychické problémy či komplexy. Youtuberi už medzičasom dcérke založili na Instagrame konto, kde pridávajú jej fotky.