Mamička dvoch dcér bojuje o život: Dovolenka sa v sekunde zmenila na horor

Hororový koniec nádhernej rodinnej dovolenky. Presne to je príbeh Britky Victorie Langfield (36), ktorá momentálne leží v kóme v nemocnici v Turecku.

Victoria a jej rodina uviazli vďaka krachu cestovnej kancelárie Thomas Cook na mieste ich letnej dovolenky. Posledné dni neplánovane predĺženého pobytu v cudzine však matka rodiny nezvládala veľmi dobre. „Večer sme museli na izbe vypínať svetlo, pretože jej to spôsobovalo veľkú bolesť hlavy. Aj napriek tomu, že vonku bolo 30 stupňov, musela byť prikrytá tromi dekami a stále ju triaslo,“ povedal o príznakoch ťažkého ochorenia jej manžel Damian (38). Ako uvádza Daily Mail, neznesiteľná bolesť sa žene usídlila najmä v zadnej časti hlavy a v krku. Všetko sa však zhoršilo. Otvoriť galériu Damian je manželke veľkou oporou. Zdroj: Facebook/ Victoria Langfield

Cestou na letisko začala Victoria zvracať, bola dezorientovaná a podráždená, nechcela pri sebe dokonca ani milované dcérky. „Na letisku zaspala, keď som ju išiel zobudiť pred check-inom, nepreberala sa,“ opísal. Žena upadla do kómy. Damian sa rozbehol cez letiskovú halu a s krikom hľadal doktora. Keď sa konečne dostal k pomoci, jeho manželku okamžite transportovali do nemocnice, kde sa podrobila 11-hodinovej operácii mozgu. Vo vnútri lebky sa jej postupne vytváral opuch, ktorý spôsobil masívne krvácanie. Angličanka však bojovala. „Doktori mi povedali, že je len trojpercentná šanca, že opustí nemocnicu živá. Rovnako spomenuli, že ešte nikdy nevideli niekoho zotavovať sa po tak náročnom zákroku tak rýchlo.“

Detičky zatiaľ opatrovali ľudia z britského konzulátu v krajine. Neskôr odleteli domov, odkiaľ každý deň volajú ockovi do ďalekého Turecka, zatiaľ čo on sa snaží podporovať ich mamu v boji o holý život. Priamo na mieste sú mu oporou švagriná a nevlastná mama Victorie. „Je to ťažké, najližších 15 dní vraj bude kritických. Pustia ma k nej len na pol hodiny denne, no ja verím, že doktori vedia, čo robia. Keď na ňu rozprávame ani sa nepohne, no keď ju držím za ruku, cítim ako ju stláča. Dokonca sa pokúsila otvoriť oči,“ povedal Damian.

Príbeh svojej ženy chce použiť aj na osvetu. „Táto choroba vás môže postihnúť či ste mladý alebo starý, či ste v bazéne alebo doma. Našim jediným šťastím bolo, že sme nenastúpili do lietadla.“ Dobrí ľudia z okolia rodiny spustili na internete zbierku, ktorá má aspoň čiastočne pomôcť ťažko skúšanej rodine v súboji s osudom. „Ľudia sú skvelí. V hoteli, kde sme bývali, nemôžem prejsť ani 5 metrov bez toho, aby mi niekto nehovoril, ako veľmi nám drží palce,“ povedal s nádejou Damian.