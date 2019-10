Iránske úrady zadržiavajú aj ďalšieho francúzskeho vedca: Podozrenie zo špionáže

Pre podozrenie zo špionáže v Iráne už tretí mesiac zadržiavajú francúzskeho vedca Rolanda Marchala, ktorý pôsobí v Inštitúte vedeckých štúdií.

Informoval o tom v stredu denník Le Figaro. Ministerstvo zahraničných vecí v Paríž správu denníka nateraz nekomentovalo. O tom, že je Marchal väznený v Iráne, informoval vo svojom stredajšom vydaní denník Le Figaro, a to v článku venovanom prípadu iránskeho opozičného politika Rúholáha Zama, žijúceho v exile vo Francúzsku a zadržaného nedávno počas návštevy v Iráne. Zamovi sa pripisuje podnecovanie k násilnostiam, okrem iného aj počas protivládnych protestov, ktoré sa v Iráne odohrávali vlani.

Francúzske úrady, ale aj príbuzní a kolegovia doteraz o zadržaní Rolanda Marchala neinformovali v obave, že medializácii skomplikuje vyjednávania o jeho ďalšom osude. Pre podozrenie zo špionáže je v Iráne vo väzbe aj francúzska vedkyňa Fariba Adelkhahová, vedecká pracovníčka z prestížneho parížskeho inštitútu politických vied (Sciences Po), ktorá sa špecializuje na Irán. Žije striedavo v Iráne a vo Francúzsku. Naposledy do Iránu odcestovala v marci.

Podľa posledných informácií, ktoré majú k dispozícii ich kolegovia, sú obidvaja vedci uväznení v neslávne známom väzení Evin v Teheráne. V uplynulých dňoch vyšetrovatelia začali s novým kolom výsluchov Adelkhahovej, ktorá má aj iránske občianstvo, a preto jej iránske úrady odmietli poskytnúť ponúkanú pomoc francúzskeho konzulátu. Marchal, ktorý je uznávaným odborníkom na východnú Afriku, pricestoval do Teheránu, aby tam s Adelkhahovou, svojou kolegyňou a priateľkou, strávil sviatok íd al-fitr, ktorým sa končieva moslimský pôstny mesiac ramadán.

Na rozdiel od Adelkhahovej iránske úrady Marchalovi povolili konzulárnu pomoc. Zdroj blízky zadržanému uviedol, že podmienky vo väzení sú "tvrdé, ale nie je vystavený zlému zaobchádzaniu. Poskytujú mu aj zdravotnú starostlivosť." Francúzsko pred týždňom vydako varovanie pred cestami svojich občanov do Iránu - okrem iného aj v súvislosti s neodôvodenými prípadmi zadržania a väznenia.

Iránske vedenie doteraz nevyhovelo žiadostiam Francúzska o prepustenie Adelkhahovej, ktoré dokonca označilo za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Organizácie na ochranu ľudských práv kritizujú zatýkanie Iráncov s dvojitým občianstvom. V Iráne však bola odsúdená aj univerzitná študentka Clotilde Reissová, ktorú v roku 2009 zatkli a následne odsúdili na päť rokov odňatia slobody za "špionáž" pre francúzsku tajnú službu DGSE. Po komplikovaných vyjednávaniach, do ktorých sa zapojili údajne aj predstavitelia Brazílie a Turecka, bola prepustená na slobodu a v máji roku 2010 sa vrátila do Francúzska.