Margaretin román vychádza zo 633 ľúbostných listov: Prvú knihu napísala ako 93-ročná

Nikdy nie je neskoro začať. Týmto heslom sa riadila aj Britka Margaret Ford (93), ktorá vyrastala medzi dvoma svetovými vojnami. Zaľúbené listy od svojej životnej lásky vydala na staré kolená knižne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vdova Margaret (93) sa stala najstaršou debutujúcou autorkou na svete. Vydala knihu založenú na 633 ľúbostných listoch medzi ňou a jej zosnulým manželom. Román Daughter´s Choice (Dcérina voľba) mapuje srdcervúcu romantiku medzi Margaret a Jimom počas druhej svetovej vojny, ako aj jej detstvo v Lancashire. Román sa začína v roku 1926, keď sa narodila, a opisuje jej vyrastanie v robotníckej triede, ktoré strávila vo vidieckej krčme u svojich starých rodičoch.

Jim, ktorý slúžil v armáde, jej písal denne až tri listy, keď bol v polovici 40. rokov v Barme a Indii. „Mám 633 listov od svojho manžela, ktoré tvoria základ príbehu. Ľuďom sa to páči, ich reakcie boli vynikajúce. Nikdy to nemalo byť o mne, ale začína sa to, keď som sa narodila, a končí sa to, keď som sa vydala za Jima,“ hovorí debutantka. Prvýkrát sa stretli pri tanci - Jim bol na dovolenke, po ktorej ho povolali do Barmy. Okamžite si padli do oka a v roku 1946 sa Margaret zaňho vydala.

„Pre mňa sa život začal, až keď som sa vydala za Jima,“ spomína na svoju veľkú lásku Margaret. Išla s Jimom do Egypta a Singapuru, kde slúžil. Keďže sa však nudila, otvorila si vojenské kníhkupectvo. Dlho premýšľala o napísaní vlastného románu. Už teraz má v pláne vydať aj druhú knihu na základe ďalších listov od Jima, ktorý zomrel v roku 2013. Margaret je rada, že vďaka spomienkam je s ňou navždy.