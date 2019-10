Čo sa deje pred vilou Karla Gotta († 80), Česko ešte nezažilo: Z tých FOTO puká srdce

Týždeň po smrti Karla Gotta († 80) je okolie jeho vily v Prahe Nad Bertramkou zaplavené sviečkami. Na priestranstve pred domom stále pribúdajú ďalšie sviečky, kvety, balóniky, ale aj odkazy v češtine alebo nemčine alebo plyšové hračky.

Pri plotoch visia vence v tvare srdca. Okolo rozsiahleho pietneho miesta sa v utorok dalo prejsť, nie však prejsť. K domu Gottovcov naďalej prichádzajú desiatky ľudí. Gottovi priaznivci na miesto prichádzali aj v utorok podvečer, niektorí len náhlivo zapálili sviečku, iní postáli, plakali či fotografovali rozrastajúcu sa záplavu sviečok. Často tiež riešili, kam vôbec sviecu či kvetinu položiť.

Medzi prichádzajúcimi boli aj rodiny s malými deťmi a pokojnú atmosféru tak občas prelomilo detské zvýsknutie či plač. Dobrý výhľad na pietne miesto je z vyvýšeniny, ku ktorej ľudia stáli v rade.

Medzi záplavou sviečok a ďalších predmetov stojí zaparkované auto, aj to je tesne obstavané sviečkami. Ak by s ním chcel majiteľ odísť, musel by nemalú časť piety odpratať, rovnako tak ak by bolo treba vyjsť z brány neďalekej garáže. Osobitnú situáciu komentovalo pár prítomných, nahlas aj šeptom. Zapáliť sviečku svojmu obľúbenému spevákovi prišla aj Pražanka Petra Buzková, Gottova smrť ju zasiahla. "Pieta je krásna, ale zas či sa neobmedzujú susedia," uviedol k aktuálnej podobe okolia vily Gottovcov muž po jej boku.

Technická správa komunikácií uviedla, že upratovanie pietneho miesta pravdepodobne vykoná v pondelok 14. októbra. Rozlúčka s Karlom Gottom sa uskutoční v piatok v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove od 08:00 do 22:00. V sobotu začne o 11:00 zádušná omša pre pozvaných hostí vo svätovítskej katedrále na Pražskom hrade.