Eva Pilarová bola kamarátkou Gotta 60 rokov: Čo si myslím o jeho manželke Ivane!

Česká speváčka Eva Pilarová (80) oplakáva smrť kolegu Karla Gotta († 80), s ktorým ju spájalo 60-ročné priateľstvo.

Pre denník Šíp porozprávala o jeho začiatkoch s manželkou. ,,Skoro nikto tomu neveril, pretože Karel predtým vážnu známosť nikdy nemal,“ povedala. Ivanu, ktorá niekedy u fanúšikov a dokonca aj u niektorých Gottových kamarátov vzbudzovala rozporuplné reakcie, vníma Pilarová pozitívne. ,,Myslím si, že urobil (Gott, pozn red.) veľmi dobre. Ľudia ohovárajú, ale keby mal niekto možnosť nahliadnuť do ich súkromia, tak zmení názor,“ myslí si.

,,S Ivanou Gottovou sa poznám veľmi dobre. Ona je nesmierne obetavá žena a nebyť jej, tak ten Karel by tu nebol už dávno. Je to pôvodom zdravotná sestra. Dokázala mu pomôcť. Do poslednej chvíle bola výborná, starala sa oňho. Lepšiu ženu si nemohol želať,“ povedala Pilarová Šípu.

Vzťah s Ivanou bol pre slávika rozhodujúcou métou v spôsobe života. ,,To ho zmenilo. Predtým mal deti tiež, ale s tými nežil. Toto bolo ale niečo úplne iné. Dokázal sa naplno venovať ako hudbe, tak rodine,“ vysvetlila.

Speváčku smrť priateľa zdrvila. ,,Ja som sa z toho ešte nespamätala. Mám dojem, že každý deň je to silnejšie a silnejšie. My sme sa poznali skoro 60 rokov a to už je nejaký čas. Bol obetavý, pokorný, dobrý a nevyťahoval sa, aj keď dokázal niečo, čo nedokázal nikto,“ hovorí s obdivom. Pilarová a Gott spolu v roku 1964 naspievali pieseň Dotýkat se hvězd.