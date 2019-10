Kozákovi po sľubných výsledkoch rastie sebavedomie: Chceme písať históriu

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo štvrtkovom stretnutí 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2010 na pôde Sportingu Braga 2:2 a zostali na čele K-skupiny.

Domáci sa v zápase ujali vedenia 1:0 po góle Bruna Vianu v 31. minúte, v nadstavenom čase 1. polčasu vyrovnal Andraž Šporar. Po prestávke zvýšil na 2:1 v 63. minúte Galeno, o deľbe bodov napokon rozhodol vlastný gól Vianu v 87. minúte.

V tabuľke K-skupiny patrí zverencom Jána Kozáka 1. miesto so ziskom štyroch bodov, rovnako štyri má aj Braga. Wolverhampton ich má na konte tri, Besiktas je bez bodu.

hlasy (zdroj RTVS):

Vernon de Marco, obranca Slovana: "Z bodu sme šťastní, má cenu zlata. Ak budeme hrať každý zápas tak, ako dnes, môžme uspieť. Musíme však vždy bojovať až dokonca. Takéto zápasy nás posúvajú ďalej. Dali sme zo seba všetko a dosiahli dobrý výsledok, hoci nám málokto veril.

"Celé mužstvo predviedlo výborný výkon. Nebolo to jednoduché. Braga ukázala veľkú kvalitu, navyše sme dvakrát museli doťahovať. V útoku sme dnes neboli až tak nebezpeční, ale to vyplývalo z hry na päť obrancov. Napokon sme však potrestali dve chyby súpera. Prvý gól, ktorý sme inkasovali mrzí, bol zo štandardky, navyše zbytočnej. Tomu druhému teba zatlieskať."

"Bod nám chutí o to viac, že sme vyrovnali až na konci zápasu. Bolo vidieť, že sme k tomu pristúpili zodpovedne a hrali až do konca. Nebolo to jednoduché, na kraji sa nás snažili prečíslovať, takže niektoré situácie boli náročné."

"Cenná remíza proti silnému súperovi. Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas. Asi nikto neočakával, že by sme mali desať šancí, ja určite nie. Tie ktoré sme mali, sme využili a vyšlo nám to, čo sme chceli. V žiadnom zápase nebudeme dominovať, ale ak v nich necháme srdce, môžme uspieť. Chceli sme písať históriu Slovana, minule v EL získal bod, teraz máme štyri."