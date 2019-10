Lídri samozvaných republík v Donbase varujú Zelenského: Rázne vyhlásenie

Lídri samozvaných republík na východe Ukrajiny _ Denis Pušilin a Leonid Pasečnik _ vydali v stredu vyhlásenie, podľa ktorého "podpísanie Steinmeierovho plánu treba chápať ako priznanie práva pre národ Donbasu, aby si sám určoval svoj osud". Informovala o tom v stredu agentúra TASS.

Vo vyhlásení sa tiež zdôrazňuje, že Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) budú pokračovať v rokovaniach v Minsku, aby "v konečnom dôsledku dospeli k plnej samospráve a sebaurčeniu". Lídri oboch krajín vyzvali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby im "nediktoval podmienky". Kritizovali ho najmä za výrok, že voľby v Donbase sa uskutočnia až vtedy, keď Ukrajina získa kontrolu nad touto časťou hranice.

"On (Zelenskyj) nechápe, že to nie on bude rozhodovať, kedy u nás budú voľby, ale my (rozhodneme)" píše sa v texte výzvy. Jej signatári tiež zdôraznili, že kyjevské vedenie "nebude mať žiadnu kontrolu nad hranicou". Na margo Zelenského vyhlásenia, že bude prijatý "akýsi nový zákon o osobitnom štatúte" Donbasu, lídri samozvaných republík uviedli, že súčasná podoba zákona už teraz obsahuje viacero formulácií neprijateľných pre donbaské vedenie, ktoré trvá na tom, že akékoľvek zmeny musia byť odsúhlasené vládami DĽR a LĽR.

Súčasne varovali, že ak by Kyjev v tejto veci konal svojvoľne, DĽR a LĽR to budú považovať za hrubé porušenie minských protokolov a tie stratia svoju právnu silu. Zástupca Ruska v kontaktnej skupine Boris Gryzlov v utorok vyhlásil, že "všetci účastníci rokovania v Minsku odobrili Steinmeierov plán pre jeho implementáciu do ukrajinskej legislatívy". Dodal, že tým bol schválený postup implementácie zákona o osobitnom štatúte určitých okresov Doneckej a Luhanskej oblasti.

Zelenskyj následne na mimoriadnom brífingu uviedol, že "Steinmeierov plán by sa mal implementovať do nového zákona o osobitnom štatúte". Dodal, že takýto zákon bude parlamentom prijatý do konca roka po diskusii s verejnosťou. Voľby v Donbase sa podľa neho nemôžu konať, kým Ukrajina nezíska kontrolu nad celou hranicou s Ruskou federáciou.