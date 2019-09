Sestra žiarlila na krásnu Stefaniu († 17): Z toho, čo jej urobila, sa dvíha žalúdok

Sesterská rivalita mala brutálne následky! Krvavo sa skončila závisť jedného súrodenca k druhému.

Elizaveta Dubrovinová (22) z ruského Petrohradu mala mladšiu sestru Stefaniu († 17). Bolo to krásne mladé dievča, ktoré sa skúšalo presadiť v modelingu. Elizaveta však na krásnu sestru žiarlila. Rivalita sa prejavovala tým, že Elizaveta sa obliekala rovnako ako Stefania, ba dokonca nosila aj rovnaký účes. Existujú fotky oboch sestier, ktoré sa objímajú, no niet pochýb o tom, že staršia sestra závidela tej mladšej.

Tínedžerkina žiarlivosť nabrala dokonca tragický spád. Elizaveta vzala na svoju sestru nôž. Mladé dievča bodla 189-krát, ba dokonca mu vylúpila oči a odrezala uši. „Posmievala sa svojej sestre a spôsobila jej neznesiteľnú bolesť kvôli svojej nenávisti. Počas masakru bodla sestru 189 ráz – do hlavy, do krku, do trupu do rúk a do nôh. Dievčina tiež odrezala sestre uši,“ cituje Daily Mail z obžaloby.

Brutálna vražda sa odohrala ešte v roku 2016. Po čine Elizavetu zatvorili na psychiatrickú kliniku. Teraz je mladá žena podľa odborníkov schopná postaviť sa pred súd a čeliť spravodlivosti. Podľa ruskej tlače Elizavete hrozí až 25 rokov za mrežami.

Nad dôvodom brutálnej vraždy sa zatiaľ len špekuluje. Niektorí tvrdia, že spúšťačom boli erotické fotky, ktoré Stefania pár dní pred smrťou nafotila. Dokonca sa špekuluje, že si Stefania okrem modelingu zarábala aj ako eskortná dievčina. Príbuzní však podobné špekulácie odmietajú. No za vraždou mohla stáť aj obyčajná žiarlivosť. Krvavý skutok sa totiž stal v byte Alexeja Fateeva (44), ktorý mal so Stefaniou ľúbostný pomer. A sestra Elizaveta na nich zrejme žiarlila.