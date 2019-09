Búrlivý rozvod Very Wisterovej sa zostruje: Krik v súdnej sieni! A koniec v nedohľadne

Nekončiaca vojna! Moderátorka Vera Wisterová (42), ktorá sa v roku 2010 vydala za producenta s izraelsko-americkými koreňmi Jeremyho Hulsha (40), chodí na súd ako na klavír.

Po búrlivom pojednávaní z júna tohto roka prišlo na rad ďalšie, ktoré sa konalo vo štvrtok. Podľa informácií Nového Času bolo však oveľa hlučnejšie ako to predtým, keďže bola z miestnosti vykázaná Jeremyho matka a spoza dverí sa ozýval poriadny krik. A to všetko pre ich synov Harlowa (7) a Thea (5).

Wisterová sa pred necelými tromi rokmi nečakane vrátila z Izraela, kde žila po boku manžela Jeremyho a ich dvoch synov. Ako sa však ukázalo, manželstvo krachlo, ale kto by si myslel, že to medzi sebou ukončia v priateľskej atmosfére, veľmi by sa prerátal. Odvtedy, čo sa moderátorka s deťmi presťahovala, má zo života nekončiacu kovbojku.

Jablkom sváru sú Harlow a Theo, ktorých návštevy stanovil otcovi súd na každý druhý víkend po dobu troch hodín každý deň a každý jeden utorok tiež na rovnaký čas. Prítomná však podľa informácií Nového Času musí byť aj Vera, alebo ňou poverená osoba.

Robili cirkus

Súdne ťahanice nemajú konca kraja. Nielen že nie sú moderátorka a jej manžel stále rozvedení, neustále sa súdia o ich dvoch synov, ktorých by chcel Jeremy vídavať oveľa častejšie - a bez prítomnosti Very. Vyzerá to však tak, že sa stále nevedia dohodnúť. Neúspešné bolo júnové pojednávanie, ktoré trvalo dlhých päť hodín - a inak to nebolo ani tentoraz. „Začiatok pojednávania bol o 9.15 a trvalo dlhé štyri hodiny,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja, ktorý tiež priznal, že bola v súdnej sieni na začiatku prítomná aj Jeremyho matka, ktorá priletela z Izraela.

Sudkyňa ju mala, ako aj ďalších prítomných vykázať z miestnosti.Bolo počuť poriadny krik sudkyne, ale aj zúčastnených strán. Verdikt však nepadol a pojednávanie bolo odročené až na koniec roka. Starostlivosť o ich dvoch synov tak naďalej zostáva tak, ako v minulosti nariadil súd, s čím Wisterovej muž nie je ani náhodou spokojný.

Rozvod v nedohľadne

Zatiaľ čo Vera zvádza boj na súdoch o deti, doma zatiaľ prežíva pohodu po boku priateľa Michala, brata herečky Kristíny Svarinskej. S Jeremym však zatiaľ stále nie sú rozvedení. Nový Čas už v minulosti informoval, že medzi nimi prebehlo už dvakrát pojednávanie o rozvode priamo v Izraeli, keďže si Vera svojho muža brala pri židovskom obrade. S rozvodom to tak nebude mať úplne jednoduché.

„Izrael je demokratická krajina. Na rozdiel od Slovenska patria pohreby, sobáše aj rozvody pod cirkev. Páry oddáva aj rozvádza rabinát, nie súdy,“ vysvetlil hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Michael Szat- máry. Nový Čas sa s otázkami obrátil na oboch manželov, ani jeden však do uzávierky na otázky neodpovedal.