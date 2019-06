Moderátorka Wisterová so zahraničným manželom na súde: Päťhodinový boj o deti

Naťahujú sa viac ako dva a pol roka! Moderátorka Vera Wisterová (42) sa pred necelými tromi rokmi so synmi Harlowom (7) a Theom (5) nečakane vrátila z Izraela na Slovensko, keď sa ukázalo, že jej manželstvo s Jeremym Hulshom (40) je v koncoch.

Potom sa však začala medzi dvojicou vojna, keď hudobný producent tvrdil, že Wisterová zobrala deti bez jeho vedomia. Práve ich ratolesti boli hlavnou príčinou, pre ktorú sa Vera a Jeremy včera stretli na súde.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Wisterová sa za Hulsha vydala v roku 2010 a o šesť rokov urobila nečakaný krok, keď sa podľa manžela mala zbaliť a odísť na Slovensko. Tam vzala aj svojich synov Harlowa a Thea. Všetko sa to pritom malo udiať bez Jeremyho vedomia. „On ako americko-izraelský občan potrebuje víza, natrvalo, nepretržitú dobu zostať nemohol, takže lietal hore-dole každý týždeň, aby s chlapcami bol,“ povedal Novému Času zdroj z jeho okolia.

Medzi manželmi to ružové rozhodne nie je a Jeremy tvrdí, že s chlapcami bol za posledné obdobie veľmi málo. „Odkedy ich Vera odviedla, videl som ich počas dva a pol roka dokopy asi 23 dní – aj to len za jej prítomnosti alebo niekoho iného,“ opísal pred časom svoju situáciu.

Starostlivosť o synov sa tak stala hlavnou témou včerajšieho pojednávania. „Najprv prišiel Jeremy a chvíľku na to aj Vera. Obaja boli napätí a bolo vidno, že ide o vážnu vec. V pojednávacej miestnosti sedeli viac ako päť hodín,“ prezradil zdroj zo súdu.

S otázkami sme sa obrátili aj na manželov, no ani jeden nám do uzávierky neodpovedal. Podľa zdroja Nového Času súd potvrdil rozhodnutie, ktoré už raz padlo. „Jeremy smie chlapcov vídať utorky a štvrtky a každý druhý víkend vždy tri hodiny, a to za prítomnosti Very alebo niekoho, koho ona schváli,“ prezradil zdroj s tým, že Hulsh sa plánuje proti rozhodnutiu súdu odvolať.

Rozvod ešte neprebehol

Chvíľku po Wisterovej návrate domov sa ukázalo, že má nového muža - brata herečky Kristíny Svarinskej, Michala. S rozvodom to však zrejme bude mať Vera ešte ťažké. Podľa informácií Nového Času sa totiž s Jeremym brali pri židovskom obrade. „Izrael je demokratická krajina. Na rozdiel od Slovenska patria pohreby, sobáše aj rozvody pod cirkev. Páry oddáva aj rozvádza rabinát, nie súdy,“ vysvetlil hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Michael Szatmary.