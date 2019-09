Kedy pôjdeme do penzie? Veľká zmena!

Zaujíma vás, kedy pôjdete do dôchodku? Všetko je opäť inak!

Parlament v najbližších dňoch rozhodne o návrhu, podľa ktorého sa vek odchodu do penzie každý rok zvýši o dva mesiace a takto to bude, až kým nedosiahne 64 rokov. Čo by to znamenalo? A ako by zákon zohľadnil výchovu detí? Každý bude vedieť, kedy ho to čaká. Vek odchodu do penzie sa stanoví priamo zákonom, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

„Navrhovaná právna úprava svojou prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou prispeje k zvýšeniu právnej istoty pri určovaní dôchodkového veku poistencov,“ tvrdí šéf Sociálnej poisťovne a poslanec Smeru Ľubomír Vážny. Návrh zákona predpokladá, že penzijný vek sa bude postupne zvyšovať až do roku 2030, keď dosiahne 64 rokov. Len ženy, ktoré vychovali najmenej jedno dieťa, a po novom aj niektorí otcovia, budú mať právo na primerané zníženie stropu.

„Ministerstvo navrhuje v súvislosti so zníženým ústavným stropom za výchovu detí osobitne ustanoviť dôchodkový vek mužov, ktorí vychovali deti,“ povedal šéf rezortu práce Ján Richter. Ak parlament tento návrh schváli, asi nadobro prestane záležať na populačnom vývoji. V rokoch 2017 a 2018 sa penzijný vek zvyšoval v závislosti od vývoja strednej dĺžky života seniorov a ešte stále platný zákon hovorí, že od roku 2024 sa tento mechanizmus bude používať znova.

Otvoriť galériu Zdroj: NR SR

Po starom

- v rokoch 2017 a 2018 vek odchodu do penzie závisel od populačného vývoj

- vlani sa parlament odklonil od tohto mechanizmu, keď vopred rozhodol, aký dôchodkový vek bude v rokoch 2019 - 2023

- od roku 2024 by malo opäť záležať na vývoji strednej dĺžky života

- medzičasom parlament rozhodol, že penzijný vek môže dosiahnuť najviac 64 rokov (tzv. dôchodkový strop) a u žien, ktoré vychovali deti, primerane menej

Po novom

- vek odchodu do penzie už nebude závisieť od populačného vývoja

- každý rok sa zo zákona zvýši o dva kalendárne mesiace, kým nedosiahne 64 rokov

- dôchodkový vek toho ktorého ročníka obsahuje tabuľka, ktorá bude súčasťou zákona, okrem roku narodenia záleží aj na pohlaví a počte vychovaných detí

Aj mužom zohľadnia výchovu detí Otvoriť galériu Zdroj: NR SR

Keď parlament rozhodol o dôchodkovom strope, právo na primerané zníženie priznal iba matkám. Návrh zákona, o ktorom poslanci budú hlasovať teraz v septembri, predpokladá, že takéto právo budú mať aj niektorí muži. Ide o prípady, keď výchovu detí nemožno zohľadniť žene, napríklad, keď zomrela pred dovŕšením penzijného veku.