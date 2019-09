Vytúžené tehotenstvo sa zmenilo na nočnú moru: Mladá žena si po správe od lekára musela prejsť peklom

Tešila sa na bábätko, netušila, čím všetkým si bude musieť prejsť. Tehotenstvo mladej ženy bolo komplikované.

Kiera Meldrum (20) z britského Yorku sa už štyrikrát snažila priviesť na svet dieťa, no neúspešne. Vždy sa to skončilo potratom. Keď jej teda lekár vlani v júli oznámil, že je tehotná, bola nadšená.

Všetko prebiehalo v poriadku. Až do 21. týždňa. Na ultrazvuku lekár odhalil, že brušná dutina dieťaťa je naplnená tekutinou a ohrozuje to črevá ešte nenarodeného plodu. Odborníci mladej žene odporúčali ukončiť tehotenstvo potratom. „Doktori mi každý týždeň ponúkali ukončenie tehotenstva. Počúvať túto radu stále dookola bolo hrozné, ale niečo mi hovorilo, že Lilee-Rose to zvládne,“ cituje The Sun odvážnu Kieru.

Mladá žena musela chodiť na vyšetrenia každý týždeň. Kierino brucho sa kvôli hromadeniu tekutiny dokonca enormne zväčšilo. „Moje brucho extrémne opuchlo. Cítila som sa, akoby som mala v sebe veľký balón plný vody. Doktori povedali, že odvodnenie by mohlo ohroziť bábätko, tak som to nechcela riskovať. Mala som stále bolesti, ale urobila som všetko, aby som svoje dieťa ochránila, to by som si nikdy neodpustila,“ spomína Kiera.

Napriek neustálej kontrole Kiera začala rodiť predčasne. Malé dievčatko prišlo na svet v 34. týždni tehotenstva. Dieťatko okamžite previezli do špecializovanej kliniky a muselo podstúpiť niekoľko život zachraňujúcich operácií. Malá Lilee-Rose strávila v nemocnici 20 týždňov. Napriek komplikáciám je z dievčatka zdravé dieťa. Lekári ju však musia neustále sledovať, lebo jej črevá sú stále oslabené. „Diagnostikovali jej intoleranciu na laktózu, ale okrem toho je zdravá a rastie zo dňa na deň. Moje dievča nikdy neprestalo bojovať a nakoniec ju mám konečne doma. Je mojím malým zázrakom,“ dodala mladá mamička.