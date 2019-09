Marian Kočner prehovoril o obsadení Markízy: Ruska odbil jednou vetou

Marian Kočner obžalovaný z falšovania zmeniek TV Markíza vypovedá pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Bratislava. Rozhodol sa tak nevyužiť svoje právo nevypovedať.

Tak ako Pavol Rusko, aj Marian Kočner začal

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rozprával o tom, ako spoznal nebohého majiteľa ESPE Štúdia Siloša Pohanku. Ten mal Pavlovi Ruskovi pomôcť získať licenciu pre Markízu, za čo mal dostať odmenu, čo Pavol Rusko údajne nedodržal. "Pohanka vyvinul právnu aktivitu, aby sa domohol plnenia zmluvy," uviedol Marian Kočner s tým, že nebol úspešný. Podľa jeho slov sa to nepáčilo spoločníčke Pavla Ruska Sylvii Volzovej, ktorá chcela, aby sa splatila aspoň zmluvná pokuta.

Marian Kočner mal následne spísať s Pohankom zmluvu o odstúpení pohľadávky za jednu korunu, čo bolo zdôvodnil tým, že sa dopredu nevedelo, koľko z pohľadávky sa vymôže. Pohanka mal podľa Mariana Kočnera dostať 30 percent.

Niekdajšia členka Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Anna Hausknotzová, naopak, v júli vypovedala, že Marian Kočner získal pohľadávku násilím. "Ľahko sa vám podpisuje, keď máte pištoľ pri hlave," uviedla vtedy Hausknotzová údajné slová Pohanku.

"Nie je pravda, že Pohanka podpísal zmluvu pod nejakým nátlakom," reagoval Marian Kočner. O tom má podľa neho svedčiť fakt, že s nimi prišiel do Markízy, keď ju prišli obsadiť. Tvrdí tiež, že mu za televíziu napokon vyplatil 16 miliónov korún.

"Nie je pravda, že sme prišli do Markízy ozbrojení a ohrozovali niekoho," vypovedal Kočner. Podľa svojich slov prišiel do Záhorskej Bystrice s Pohankom, Štefanom Aghom a zavraždeným mafiánom Petrom Čongrádym. Následne Marian Kočner zistil, že zamestnanci televízie sa nepostavili na ich stranu, ako to predpokladala Volzová, ktorú vymenovali za generálnu riaditeľku.

"Vzhľadom na to, že sme boli valným zhromaždením vymenovaní za konateľov Slovenskej televíznej spoločnosti, sme sa ujali svojich právomocí a požiadali pána Ruska, aby odišiel z televízie, lebo tu nemá čo hľadať," doplnil Marian Kočner. "Čo to znamená?," mal sa opýtať Pavol Rusko. "To znamená, že v Markíze už nič nemáš", odpovedal Marian Kočner.

Marian Kočner je obžalovaný spolu s Pavlom Ruskom, že sfalšovali zmenky TV Markíza a následne marili spravodlivosť. Štefan Agh je obvinený z toho istého skutku, avšak odčlenený na Volzovej. Marian Kočner je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka.