V plnom nasadení a s úsmevom: Takto trénujú Slováci na zápas o všetko

Pokúsia sa o reparát!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

S Chorvátskom to mal byť zápas roka. No bola z toho potupa. Výsledok 0:4 bolo to posledné, čo Hapalovi zverenci potrebovali. Pondelňajší duel s Maďarskom (20:45) tak bude o všetko. Po prípadnej prehre by boli postupové šance na EURO 2020 blízke nule. A stolička pod trénerom Hapalom by sa začala nebezpečne kývať. Hapal naznačil zmenu v zostave: Proti Chorvátom bola stratená celá jedenástka

Aj preto teraz slovenskí reprezentanti trénujú naplno a nič nenechávajú na náhodu. No je vidieť, že zápas s Chorvátskom na nich nezanechal hlboké rany. Na tvárach reprezentantov sa obajvil aj úsmev!