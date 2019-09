S tvrdým brexitom nesúhlasia: Návrh zákona schválila aj Snemovňa lordov

Členovia britskej Snemovne lordov odsúhlasili v piatok popoludní návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že nedosiahne do 19. októbra dohodu s Úniou.

Návrh už predtým schválila aj Dolná snemovňa britského parlamentu a nič mu tak teraz nestojí v ceste, aby sa stal zákonom, píše portál Sky News. Príslušný návrh schválili ešte v stredu večer poslanci Dolnej snemovne napriek nesúhlasu premiéra Borisa Johnsona. Ten trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.

Návrh zákona predložený labouristickým poslancom Hillarym Bennom zaväzuje premiéra Johnsona, aby do 19. októbra predložil parlamentu na schválenie buď dohodu o brexite, alebo nechal poslancov hlasovať o odchode bez dohody. Ak by to Johnson do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020. V prípade, že by Únia navrhla iný termín, musel by ho do dvoch dní posúdiť parlament.

Očakáva sa, že zákon už v pondelok odobrí aj kráľovná Alžbeta II. a stane sa tak zákonom, píše agentúra DPA. Johnson tento legislatívny návrh ostro kritizoval, pričom tvrdil, že by ho nútil, aby na októbrovom summite EÚ "prosil" o ďalší odklad brexitu a zároveň prijal podmienky, ktoré si európski lídri stanovia.