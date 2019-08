Guľa zverejnil nomináciu pred začiatkom novej kvalifikácie: V kádri aj štyria legionári

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa zverejnil prvú nomináciu v novom kvalifikačnom cykle majstrovstiev Európy. Jeho zverenci nastúpia v úvodnom vystúpení v 2. skupine na pôde azerbajdžanských rovesníkov 6. septembra o 18.30 SELČ v Baku, o štyri dni neskôr si v Dunajskej Strede zmerajú sily v prípravnom stretnutí s FC DAC 1904.

Šampionát 2021 sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku, hostiteľské krajiny majú účasť automatickú. Zvyšných 53 krajín zabojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Ostatné mužstvá z druhých priečok sa predstavia v play off. V "slovenskej" 2. skupine sa už odohral jeden zápas, Lichtenštajnsko zdolalo Azerbajdžan 1:0. "Bol to prekvapujúci výsledok, Lichtenštajnsko dosiahlo prvú výhru v tejto kategórii. Azerbajdžan chce hrať futbal, no tým pádom otvára priestor za svojím chrbtom. Keď inkasovali v úvode z jedenástky, zaskočilo ich to. Dominovali, ale verím, že ani v našom súboji nebudú efektívni. Budú musieť riskovať, keď tam vyhráme, hneď na začiatku ich môžeme 'vyblokovať' v kvalifikácii, čo je náš cieľ," povedal Guľa na stredajšej nominačnej tlačovej konferencii.

Kouč dvadsaťjednotky nemôže v septembrovom asociačnom termín rátať so žilinským útočníkom Róbertom Boženíkom, ktorý si vyslúžil pozvánku do reprezentačného A-mužstva. Guľa má v útoku k dispozícii legionára Ľubomíra Tuptu z talianskeho Hellasu Verona, Dávida Strelca z majstrovského Slovana Bratislava či Ladislava Almásiho z druholigovej Petržalky: "Róbert Boženík svojou výkonnosťou zaujal natoľko, že sa dostal do prvého mužstva. Museli sme zmeniť ideu aj v prípade Petra Pokorného, ktorý po zranení ešte nie je v zápasovej záťaži. Verím, že svoju prácu zúročí na ďalšom kvalifikačnom zraze. Dávid Strelec je dôležitá súčasť nášho výberu, dostáva šancu v Slovane aj v základnej zostave. Máme tiež Ľubomíra Tuptu, ktorý hral posledné štyri prípravné zápasy aj prvé kolo Talianskeho pohára. Zaujímavá môže byť aj kombinácia so Strelcom na pozícii desiny."

Do výberu sa dostali aj obranca trnavského Spartak Ivan Mesík či stredopoliar MŠK Žilina Ján Bernát, ktorí vekovo spadajú do devätnástky. Dlhodobo je ústredná postava tímu do 21 rokov stredopoliar Christián Herc, ktorý musí čakať na svoju príležitosť po príchode do Viktorie Plzeň. "Väčšina chlapcov je vyťažených, Christián Herc zatiaľ čaká na šancu vo Viktorii Plzeň, ale je aspoň v B-mužstve tohto špičkového klubu. Dohodli sme sa s trénerom devätnástky, že vyskúšame Ivana Mesíka i Jána Bernáta, keďže devätnástka ešte nemá kvalifikačný duel," dodal Guľa. Jeho zverenci sa v kvalifikácii stretnú aj s Francúzskom, Gruzínskom a Švajčiarskom.

nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov:

brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie), Frederik Valach (FC Petržalka), Dávid Šípoš (FC Nitra)

obrancovia: Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Adam Kopas, Branislav Sluka (všetci MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Martin Bednár, Marej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok)

stredopoliar: Martin Adamec (OKS Odra Opole), Adam Brenkus (MFK Ružomberok), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Ján Bernát, Michal Tomiš (obaja MŠK Žilina), Martin Kovaľ, Jakub Švec (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)

útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Ladislav Almási (FC Petržalka), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)

náhradníci:

brankári: Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Petráš (MŠK Žilina)

hráči v poli: Adrián Slávik, Jakub Kadák (obaja AS Trenčín), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Gamboš, Kristián Mihálek (obaja FC Spartak Trnava), Jakub Sedláček (FK Pohronie), Kristián Lukáčik (ŠKF iClinic Sereď), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Denis Baumgartner (FK Senica), Marián Chobot, Marek Fábry (obaja FC Nitra), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Martin Rymarenko (FC ŠTK 1914 Šamorín)