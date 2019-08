Greif prehovoril o Slovane: Slováci majú v tíme špeciálne miesto

Už myslí len na Európsku ligu. Brankár ŠK Slovan Bratislava Dominik Greif (22) neskrýval po nedeľňajšej remíze so Žilinou sklamanie.

Mrzí ho aj stratená séria bez inkasovaného gólu, no pred očami má už momentálne len jediný cieľ. Úspešne zvládnuť odvetu play-off Európskej ligy na štadióne gréckeho klubu PAOK Solún.

„Remíza so Žilinou bolo veľké sklamanie. Chceli sme doma vyhrať a osamostatniť sa na čele tabuľky. Mrzí aj to, že sa skončila séria bez inkasovaného gólu. Teraz sa však sústredíme už na odvetu s PAOK-om. Postup dosiahneme len tvrdou drinou. Na ihrisku musí nechať každý z nás srdce,“ začal svoje rozprávanie Greif, ktorý v nedeľu nastúpil s kapitánskou páskou. Svoje postavenie v klube si užíva. Zdá sa, že aj u fanúšikov má status nedotknuteľného hráča. „Človek je šťastný, keď cíti takúto podporu z tribún. Teším sa na každý jeden zápas. Keď počujem, ako fanúšikovia skandujú moje meno, tak ma to zahreje pri srdiečku. Spolu s Dávidom Strelcom si uvedomujeme, že tým, že sme Slováci, máme u fanúšikov špeciálne miesto. Chápu to aj zahraniční spoluhráči. Myslím si, že je to normálne,“ dodal rodák z Bratislavy.

Vždy dobre naladený gólman má pred očami už len postup do skupinovej fázy Európskej ligy. Náročný zápasový program mu problém zatiaľ nerobí. „Fungujeme takto už celkom dlho. Som zvyknutý, že hráme cez víkend aj počas týždňa. Nesťažujem sa, práve naopak. Brankár sa nenabehá, takže som v pohode. Mal som síce v posledných dňoch trochu podvrtnutý členok a bol som aj prechladnutý, ale už je to v pohode,“ uzavrel Greif.

