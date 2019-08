Z hviezdneho Stocha je náhradník: Tréner Hapal vysvetlil svoj krok

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na kľúčové kvalifikačné zápasy o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti vicemajstrom sveta z Chorvátska (6. septembra v Trnave) a susedom z Maďarska (9. septembra v Budapešti) dovedna 25 hráčov.

"Schádzame sa po dlhšom čase. Prakticky sa nehrali súťaže a väčšina hráčov bola v prípravnom období. Bude veľmi dôležité, v akej pohode a forme prídu. Vidím to tak ako všetci, Chorváti sú veľkí favoriti našej skupiny. Na druhej strane, mohli sme vidieť, že v nej každý môže zdolať každého. V tíme máme štyroch brankárov a povolali sme 21 hráčov do poľa. Niektorí majú menšie šrámy a zdravotné problémy, preto jeden hráč do poľa navyše. Tiež máme niekoľko kartových ohrození, chceme byť pripravení na akýkoľvek variant," poznamenal kouč slovenského tímu na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

V tíme čerstvého päťdesiatnika nechýbajú tradičné opory - brankár Martin Dúbravka, obrancovia Peter Pekarík s Milanom Škriniarom ani kapitán Marek Hamšík. V Hapalovom menoslove sa nachádzajú aj záložník László Bénes z nemeckej Borussie Mönchengladbach, krídelník Lukáš Haraslín z poľskej Lechie Gdansk, obranca nováčika španielskej Primera División RCD Mallorca Martin Valjent či útočník Michal Ďuriš z cyperského Anorthosisu Famagusta.

Miesto iba medzi náhradníkmi sa ušlo Miroslavovi Stochovi z gréckeho PAOK Solún. "Je to skúsený hráč, ale zatiaľ sa v Grécku nedostal do základnej zostavy. Nenominovali sme ho, ale stále je v reprezentačnom kádri," objasnil Hapal neúčasť 29-ročného rodáka z Nitry.