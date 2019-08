Vizážistka hviezd Lucia Sládečková ukázala útulné bývanie: Z chaty sa stal dom

Krásna vizážistka Lucia Sládečková (35) známa ako Lucid style patrí na Slovensku k tým najlepším a rukami jej prešlo už mnoho známych aj neznámych tvárí. Pred rokom a pol kúpila pre seba a svoju malú dcérku Lýdiu (2,5) dom na Slnečných jazerách v Senci, kam sa za ňou presťahovala celá rodina.

Lucia pochádza z Martina, kde bývala v paneláku do 15 rokov. Neskôr sa odsťahovala do Bratislavy, pretože miluje veľkomestá - aj preto, že ponúkajú viac možností nájsť si prácu. Nakoniec však ako ideálne miesto na bývanie zvíťazil Senec, kde kúpila dom priamo v chatovej oblasti na Seneckých jazerách. „Chcela som, aby malinká nebola zatvorená v nejakom menšom byte v Bratislave. Náš dom stojí pár metrov od vody, ktorá odbúrava negatívnu energiu. Okrem toho milujem chvíle, keď prídem domov a všade to hrá takou zvláštnou atmosférou, dýcha to tu krásnou dovolenkovou atmosférou. Cez leto je tu poriadne živo, je tu veľa dovolenkárov, ktorých môžete spoznať. V zime tu, naopak, nie je nikto a panuje úplný pokoj,“ opisuje.

Z chaty dom

Vizážistka vychováva svoju dcérku sama, veľmi jej však pomáha mama, ktorá sa za ňou presťahovala z Martina a nedávno prišiel aj otec. „Bez mamy by som nevedela fungovať, tak si životom putujeme spolu a je nám skvele. Vyhovuje mi mať rodinu blízko seba, pretože rodina je základ. Chcem, aby Lydka videla, že sa všetko dá, aby to videla už odmalička, že som sama mama a dokážem všetko zvládnuť.“

Malý domček má dve podlažia a záhradku. Najviac času trávi rodinka práve tam a v obývacej časti. „Tam sa vždy líčim a Lydka tam má svoj hrací kútik.“ So zariaďovaním domu nemala krásna mladá žena vôbec starosti. „Kúpila som ho úplne prerobený, zariadený, nový. Jeden deň som podpísala zmluvu a na druhý deň sme bývali. Nie je to síce dom mojich snov, na ten musím ešte viac pracovať, ale cítim sa tu veľmi dobre. Aby som bola v živote šťastná, nepotrebujem veľkú vilu. Som sama matka a som hrdá, že som vôbec po pôrode dokázala kúpiť dom. Kedysi to bola stará chata a keď som videla pôvodné fotky, bola som zdesená,“ smeje sa.