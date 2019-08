Do Jara s priateľkou v Maďarsku narazilo auto, z postupu polície sú zhrození: Hodili na nás vinu za nehodu!

Takýto prístup nečakali! Jaroslav (39) a Veronika (29) bývajú v Maďarsku už 8 rokov, no podnikajú v Bratislave, kam dochádzajú.

Z piatka na sobotu, po jednej hodine v noci, do nich na diaľnici pri Mosonmagyaróvári nabúralo auto s českými značkami, ktoré šoféroval rumunský vodič. Veronika utrpela zranenia chrbtice a navyše dostali pokutu 10-tisíc forintov, čo je vyše 30 eur. Policajti jej dali podpísať papier, ktorému nerozumela. Jaro je však presvedčený, že za nehodu nemohla.

Partneri jazdia trasu do Mosonmagyaróváru, ktorý je od hlavného mesta vzdialený približne 40 kilometrov, pravidelne a za volantom sa striedajú. „Šoférovala Veronika. Keď sme zišli na maďarskú diaľnicu, zaradili sme sa do ľavého pruhu, pretože v pravom išlo veľa kamiónov,“ spomína na deň havárie Jaroslav.

Komplikácie nastali, keď sa začali tvoriť kolóny a spomalili. „Prišiel náraz zozadu. Partnerka zostala v šoku. Utrpela silný úder do hlavy a zastavila auto na pravej krajnici. Ja som kontaktoval ambasádu, lebo neviem po maďarsky,“ opísal nehodu podnikateľ. Z veľvyslanectva prišla správa, že majú čakať políciu, ktorá prišla do 30 minút, ale podľa neho najprv začali niečo riešiť s druhým vodičom.

Podpis záhadných papierov

Nakoniec s Jarom jeden policajt začal rozprávať po nemecky. Povedal, že na vine je Veronika, lebo nejaký svedok povedal, že ich auto prechádzalo z jedného pruhu do druhého, lenže to podľa Jara nebola pravda. „Po chvíli som videl, ako druhý policajt vedie ubolenú partnerku do auta, aby podpísala nejaký papier a že ak ho nepodpíše, zoberú jej vodičák,“ prezradil a dodal, že nikoho nepodrobili dychovej skúške.

Veronika sa podľa lekárov bude liečiť zo zranení chrbtice niekoľko mesiacov. „Druhý deň sme zohnali tlmočníka a išli sme vypovedať na políciu v Csorne. Policajt tam krútil hlavou a povedal, že sme jednoznačne poškodení. Poradil nám, aby sme sa odvolali na súd a pokutu nech neplatíme,“ uviedol podnikateľ s tým, že má rozbité auto a pokiaľ neuznajú vinníka, poisťovňa neuhradí škodu.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga radí, aby opätovne kontaktovali veľvyslanectvo v Budapešti. „Veľvyslanectvo poskytne kontakt na právneho zástupcu v Maďarsku, aby si mohli práva obhajovať súdnou cestou,“ uzavrel hovorca.

Čo robiť pri dopravnej nehode v zahraničí?

1. Ako prvé treba preveriť, či je niekto zranený a či nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.

2. Ak je niekto zranený, treba volať záchranárov.

3. Všetci, ktorí opustia vozidlo, si musia obliecť reflexné vesty.

4. Označte miesto nehody výstražným trojuholníkom na viditeľnom mieste. (V niektorých krajinách patrí k povinnej výbave nie jeden, ale dva výstražné trojuholníky.)

5. Vždy treba volať políciu.

6. Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny, kontaktujte zastupiteľstvo Slovenskej republiky v tejto krajine a požiadajte o pomoc, resp. o tlmočníka. Pokiaľ sa v danom štáte Zastupiteľský úrad SR nenachádza, môžete kontaktovať veľyslanectvo ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ.

Na čo nezabúdať:

- cestovné poistenie,

- v prípade jazdy na vozidle aj pripoistenie,

- dodržiavať pravidlá cestnej premávky a

- naštudovať si miestnu legislatívu. Pokuty sa líšia a v niektorých krajinách, môžete dostať pokutu aj za niečo, čo u nás pokutované nie je.

Prevzatím šeku priznáva vinu

Ján Bazovský, dopravný analytik

- Hneď ako vodička prevzala šek, berie sa to, akoby vinu priznala. Berie sa to ako skrátené blokové konanie o priestupku. Proti takémuto rozhodnutiu neexistuje opravný prostriedok. Môže podať len sťažnosť na postup polície.