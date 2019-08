Tragická zrážka vzala život futbalovému brankárovi († 20): Marek zomrel týždeň po narodeninách

Ešte pred pár dňami sfukoval dvadsať sviečok na torte, teraz mu užialení blízki musia vystrojiť pohreb.

Dvaja maturanti z Rožňavy sa v nedeľu večer vracali domov. Do cieľa to už mali len pár minút, keď ich auto pravdepodobne dostalo šmyk a zrazilo sa s ďalším. Vodič Lukáš (19) akoby zázrakom prežil, no skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici. Spolujazdec Marek († 20) však, žiaľ, toľko šťastia nemal. Talentovaný futbalový brankár bol na mieste mŕtvy.

K nehode došlo v pondelok večer tesne pred značkou začiatku Rožňavy. Marekov († 20) otec je z nešťastia zdrvený. „Neviem, čo sa stalo, lebo som bol s družkou na dovolenke v Maďarsku a ihneď sme sa ponáhľali domov. Marek sa, podobne ako ja, videl vo futbale, ktorý bol jeho jeho športom číslo jeden. Bol brankárom, naposledy hrával za Paču,“ hovorí o svojom synovi zúfalý Marek (46).

Tragédia pritom prišla len pár dní po najkrajších okamihoch života. „Len minulý pondelok oslávil 20. narodeniny, a už nie je medzi nami. Je to hrozné, Marek, veľmi nám budeš chýbať. Usmievaj sa na nás z nebíčka,“ odkázal mu s plačom zronený otec, ktorý je rozvedený a bližšie okolnosti tragédie ešte nevedel.

Prevážali ho vrtuľníkom

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová potvrdila, že pri nehode Peugeotu, ktorý viedol 19-ročný Rožňavčan, a Audi, vyhasol mladý ľudský život. Druhé auto šoféroval Rakúšan (44), pričom v jeho vozidle sa jedna osoba zranila ťažko a druhá ľahko. „Podľa doterajších zistení mladý vodič v tiahlej ľavotočivej zákrute na mokrej vozovke pravdepodobne s vozidlom dostal šmyk, prešiel do protismeru a následne bočnou stranou vozidla narazil do oproti idúceho vozidla Audi. Pri tejto nehode utrpel ťažké zranenia aj vodič Peugeotu,“ uviedla hovorkyňa. Či pred jazdou vodič pil alebo nepil, to ukáže až odber krvi. Vyšetrovateľ už začal stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. „Pri obhliadke miesta udalosti bola vo vozidle Peugeot nájdená zelená sušina neznámeho pôvodu i striekačka s neznámou látkou. Zaistené veci budú podrobené expertíznemu skúmaniu,“ doplnila Mésarová.

Ako Nový Čas zistil, Lukáš skončil najprv v miestnej nemocnici, kde ho operovali a pre vážnosť stavu ho vrtuľníkom previezli do Košíc. „Pacient je momentálne v stabilizovanom stave, zatiaľ v umelom spánku. Pri nehode utrpel polytraumu," informovala hovorkyňa košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Ivana Stašková.