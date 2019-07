Mladej žene hrozí, že už nikdy nebude môcť mať deti: Bezpečnostný pás mi vzal vaječník

Žena, ktorej po nehode museli vybrať vaječník a vajcovod, má obavy, že už nikdy nebude môcť mať dieťa.

Ashtyn White (22) z kanadského Halifaxu mala v októbri 2017 autonehodu. Bezpečnostný pás, ktorý ju počas nešťastia obopínal, sa pri náraze zasekol a rozdrvil jej cievy v tenkom čreve. V nemocnici jej z čreva museli odstrániť okolo 60 centimetrov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Iba dva mesiace po nehode sa do nemocnice vrátila so silnou infekciou, ktorá jej poškodila vaječník a vajcovod, ktoré jej museli byť následne odstránené. Ashtyn teraz dúfa, že tieto komplikácie neovplyvnili jej plodnosť. Ashtyn a kamarátka, ktorá v osudný deň šoférovala, boli na ceste do McDonaldu, keď sa to stalo. "Jediné, čo som cítila, boli chemikálie z airbagu a poškodeného kovu. Prvá vec, ktorú som skontrolovala, bolo, či je moja kamarátka v poriadku," povedala Ashtyn. "Všimla som si, že ma bolí žalúdok, a to veľmi. Bol to neopakovateľný druh ostrej bolesti. Ako keby ma niekto bodol a zároveň som bola v ohni," dodala.

Keď prišla sanitka, záchranári ju položili na nosidlá a skontroloviali jej životné funkcie. "Z nejakého dôvodu mi povedali, že mám prejsť do druhej sanitky. Keď som poslúchla a presúvala sa, odpadla som," spomínala Ashtyn. Mladá žena bola potom dva dni v kóme. Keď sa prebrala, lekári jej vysvetlili, čo sa stalo. "Krvácala som zvnútra," vysvetlila. "Povedali mi, že ma museli niekoľkokrát oživovať a odstrániť mi 60 centimetrov z tenkého čreva." Ashtyn sa dobre zotavovala až do 20. decembra, kedy sa ráno zobudila s neopísateľnou bolesťou. Ponáhľala sa do nemocnice, kde jej lekári povedali, že má intraabdominálny absces, čo je vlastne hruda hnisu obklopená zápalovým tkanivom v bruchu. Neskôr sa zistilo, že práve toto jej poškodilo vajcovod a vaječník.

Ashtyn White si po nehode ešte viac váži svoj život a pokračujúce zotavovanie dokumentuje na Instagrame pod účtom @seatbeltsurvivor.