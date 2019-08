Radosť v rodine Antona Siekela: Šéf olympionikov má prvú vnučku!

Slovenskí športovci síce včera nedosiahli žiadny svetový úspech, v rodine šéfa našej najväčšej športovej organizácie predsa len nastal výbuch spontánnej radosti!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel (49) sa teší z prvej vnučky. Narodila sa jednej z jeho dvoch dcér a celá rodina je, prirodzene, v siedmom nebi.

Malá Sophia merala po narodení 50 centimetrov a vážila 3 400 gramov. „Je to krásny pocit, držať v náručí prvé vnúča,“ povedal nám šťastný starý otec, ktorý si uvedomuje, že v takýchto chvíľach idú práca a iné povinnosti načas bokom: „S rodinou teraz prežívame nádherné chvíle a užívame si ich. Malá Sophia je zdravá, má sa dobre a to je to hlavné, čo nás všetkých teraz zaujíma.“ Ramsay opäť ukázal svoju jedinečnosť: Motivujúce slová na adresu mladíkov a trénerov!

Bratislavský rodák je šéfom olympionikov od roku 2016, keď v tajnej voľbe predsedu vtedajšieho Slovenského olympijského výboru získal v prvom kole 88 zo 107 platných hlasov.

V súčasnosti organizácia pod jeho vedením pripravuje revolúciu v ponuke telesných aktivít pre verejnosť v podobe projektu športových poukazov. V oblasti vrcholového športu sú pre SOŠV najbližším globálnym vrcholom letné olympijské hry 2020 v japonskom Tokiu.