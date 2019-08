Ramsay opäť ukázal svoju jedinečnosť: Motivujúce slová na adresu mladíkov a trénerov!

Tri zápasy, tri víťazstvá a prvenstvo na domácom popradskom turnaji. Bývalý skvelý útočník a majster sveta Róbert Petrovický (45) si lepší debut v pozícii hlavného trénera hokejovej 20-ky ani nemohol želať.

K triumfu na turnaji mu zagratuloval aj Kanaďan Craig Ramsay, ktorý posledné dve sezóny viedol seniorský tím!

Mladí slovenskí hokejisti Slováci postupne zdolali na domácom turnaji nemeckú 20-ku 3:0, výber Česka do 19 rokov 3:2 a rovesníkov z Dánska 4:2. So skóre 10:4 zopakovali vlaňajší triumf svojich predchodcov. Tých ešte viedol kouč Ernest Bokroš, ktorého v júni nahradil Róbert Petrovický. Bývalý skúsený útočník posledné dve sezóny pôsobil nielen ako asistent v bratislavskom Slovane v KHL, ale stál aj na striedačke seniorskej reprezentácie po boku kanadského trénera Craiga Ramsayho.

„Tento výsledok je výborný najmä pre chalanov, určite im to dodá sebavedomie, ale nemôžeme to preceňovať. Do decembrového šampionátu v Česku nás čaká veľmi veľa roboty, hlavne chalanov vo svojich kluboch, aby ďalej tvrdo makali na sebe a hlavne mali dostatočnú minutáž na ľade,“ reagoval tréner Petrovický, ktorý sa snažil do herného prejavu zapracovať prvky, ktoré sa naučil počas pôsobenia pod kanadským odborníkom Ramsaym.

„Samozrejme, že sme sa snažili hrať moderný hokej, ktorý sa teraz hrá a aj Craig to presadzoval. Apelovali sme na hráčoch, aby dobre korčuľovali, hrali disciplinovane a mali krátke striedania. Nie vždy to vyšlo podľa našich predstáv, musíme ešte na určitých činnostiach popracovať, ale bolo vidno na chalanoch, že počúvali a snažili sa odviesť na ľade maximum. Potešilo ma aj to, že samotný Craig mi napísal správu, že nám gratuluje k víťazstvu na turnaji, že sme urobili skvelú robotu,“ pokračoval Petrovický, ktorého už 17. augusta čaká ďalší prípravný kemp v Detve. „V rámci neho odohráme tri prípravné zápasy proti dvom ligistom a jednému zahraničnému súperovi, takže opäť uvidíme v akcii ďalších hráčov,“ dodal.