Remišová chce zákon o lobingu, má to ale háčik: Ako naň reagujú politické strany?

Zákon o lobingu má byť nástrojom boja proti korupcii.

Pre TASR to povedala nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová, ktorá avizovala prípravu konkrétneho návrhu. Kombinovať má zákonnú reguláciu, povinný register lobistov a kódex so sankciami. Most-Híd zdôraznil, že zákon by mal riešiť transparentnosť procesov a mal by zamedziť protiprávnym aktivitám.

"Je to kľúčové protikorupčné opatrenie a mnohé krajiny EÚ majú už dávno prijatú funkčnú legislatívu, ktorá vyvažuje legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem, ktorý zastupuje štát," tvrdí Remišová. Zákonom chce podľa svojich slov docieliť, aby poslanci slúžili výlučne verejnému záujmu. Tvrdí, že v súčasnosti sa do návrhov zákonov dostávajú cez poslancov aj škodlivé zmeny vyhovujúce pár jednotlivcom. Návrhom chce zabrániť presadzovaniu záujmov oligarchov.

Súčasťou právnej úpravy by malo byť aj povinné zverejňovanie údajov o lobistoch či firmách, ktoré zastupujú, ako aj zverejnenie záujmov, ktoré presadzujú. "Mali by sa zverejňovať výdavky, ktoré firmy na lobing vynakladajú, s kým sa v súvislosti s touto aktivitou stretajú či konkrétna legislatíva, ktorú sa snažia ovplyvňovať," priblížila.

Za dôležitý prvok návrhu označila kódex, ktorým budú lobisti viazaní. Stanovené budú podľa jej slov aj sankcie za jeho porušenie. Ako potrebné vníma aj dostatočné vymedzenie a úpravu konfliktu záujmov pri štátnych úradníkoch a verejných funkcionároch.

Prijatie zákona o lobingu považuje za nevyhnutné, v tomto volebnom období to však podľa jej slov nie je reálne. Zákon chce preto presadzovať po voľbách, ak dostane podporu voličov v rámci novovznikajúcej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

"Legislatívne zakotvenie lobingu v krajinách EÚ nemá tradíciu, aj my sme sa vybrali cestou mať dobrý zákon o verejnom obstarávaní, prijali sme protischránkový zákon, zaviedli sme register partnerov verejného sektora, ktorý sa stal účinným nástrojom v boji proti korupcii," poznamenala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Podotkla, že zásadné zmeny treba pripravovať na začiatku volebného obdobia.

Strana SaS chce počkať na konkrétne znenie návrhu, potom sa rozhodne o jeho podpore. Člen Republikovej rady SaS Jozef Rajtár v tejto súvislosti dodal, že téme sa už venovali aj s viacerými združeniami. "V rámci našich hodnôt sme sa snažili posúdiť a zapracovať ich pripomienky," skonštatoval.

Hnutie Sme rodina reagovalo tým, že predložilo vlastný návrh v roku 2018. Poukázalo na to, že Remišová ich návrh zákona o lobingu nepodporila. "Týkal sa regulovania lobovania nielen zo strany súkromných subjektov, ale aj politického lobingu zo strany mimovládnych organizácií," vysvetlilo. Remišovej návrh zatiaľ nechceli viac komentovať, počkajú na konkrétnu podobu návrhu.

TASR oslovila aj ďalšie parlamentné strany, k iniciatíve sa nevyjadrili.