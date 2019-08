Bývalý reprezentant Ladislav Nagy hral na exhibícii: Na ľade som stál prvý raz od šampionátu

Laco Nagy ako za starých čias! Tentoraz však nešlo o body, iba o dobrú vec. Sobotňajšie popoludnie vo Vranove nad Topľou patrilo hokeju.

V miestnej aréne sa konal druhý ročník podujatia pod názvom Amateur Hockey Team. Proti sebe nastúpili mužstvá Warriors čierni a Warriors bieli. Až takí amatéri to však nie sú. Jednotlivé tímy posilnili mnohé známe mená.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Za čiernych okrem Nagya nastúpili aj držiteľ Stanley Cupu 2003 Jiří Bicek či Tomáš Slovák, ktorý pokračuje v HC Košice. V tíme bielych sa zasa predstavili reprezentant Christián Jaroš, popradský obranca Štefan Fabián a rekordér v počte odohraných zápasov v lige (1 259) Arne Kroták. Čierni napokon vyhrali 6:5.

„Musím povedať, že to splnilo moje očakávania. Skutočne som nepočítal s tým, že príde toľko divákov. Veľmi ma teší, že prišli do Vranova takéto hokejové hviezdy,“ povedal organizátor Slavomír Gazda.

Legenda si to užila

Nagy sa naposledy na ľade predstavil v máji na svetovom šampionáte. „Až doteraz som nič nerobil. Bol to môj prvý kontakt s hokejom po dlhšej dobe. Nebolo to však zlé,“ pochvaľoval si atmosféru. Bývalý reprezentant už neplánuje žiadny návrat. Čo bude robiť? Keby košický klub mal záujem o jeho rady a skúsenosti, pomohol by mu. Najviac ho láka práca s mládežou. „Veľa vecí tam nefunguje. Všetci to vedia, aj keď sa to trochu začína zlepšovať. Dúfam, že to bude postupom času lepšie,“ dodal.

Ladislav Nagy (40)

- 1. 6. 1979, Košice-Šaca

Extraliga

- 258 zápasov

- 3 kluby

Zahraničné ligy

- 9 klubov, napr. Dinamo Minsk, St. Louis, Los Angeles

bilancia v NHL: 453 zápasov

Reprezentácia

- zlato z MS 2002

- bronz z MS 2003

- bronz z MS 20 v roku 1999