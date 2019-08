Turisti v Tatrách ukázali výbavu do hôr: Čo máme vo svojom batohu

Byť dobre zbalený je vždy základ! Naše veľhory aj túto sezónu praskajú vo švíkoch. Turisti od nás i z celého sveta sa chodia pokochať nádhernými výhľadmi a prírodou. Zdolávať hory sa však nedá naľahko.

Tak ako do každých kopcov, i do Tatier treba byť patrične vystrojen! Dobrou a kvalitnou obuvou a mapou sa to všetko len začína. Nový Čas preto zisťoval, či majú turisti so sebou dostatočnú výbavu. Ako obsah ich ruksaku zhodnotil skúsený horský vodca Marek Trávníček a čo nesmie v poriadnom výstroji nikomu chýbať?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ruksak kontroluje aj odborník

Ján Gallovič (58), Vysoká



Herec Ján Gallovič (58) sa rozhodol ísť na Vysokú, kam sa dá ísť len s horským vodcom. „Som rodák z Popradu a do roka sem prichádzam niekoľkokrát, aby som si na horách vyčistil hlavu. So zbalením ruksaku do hôr nemám žiaden problém. S horským vodcom som absolvoval už niekoľko túr a vždy mi ruksak skontroluje, či tam mám všetko,“ vysvetľuje.

Hodnotenie horského vodcu:

„Je to účelne zbalený vak na náročnú vysokohorskú túru. Musíte mať všetko potrebné so sebou, lebo po ceste nemáte žiadnu vysokohorskú chatu a celý deň ste odkázaní len na svoje zásoby. Odporučil by som ešte mať aj čelovú lampu a nožík pre prípad núdze.“

Prvýkrát, no do detailov

Štěpán (33) a Lucka (27), Predné Solisko

Dvojica pochádza z Prahy. „V Tatrách sme po prvý raz,“ prezradili nadšene. Vybrali sa na Predné Solisko a tiež nám ochotne ukázali svoj zbalený ruksak, ktorý bol plne naložený a prakticky vybavený. A hoci naše veľhory navštívili premiérovo, nechýbalo v ňom naozaj nič. A keďže počasie sa vie zvrtnúť nielen na daždivé, ale i prudko slnečné, okrem tradičných vecí boli samozrejmosťou i krém na opaľovanie a klobúčiky na ochranu hlavy.

Hodnotenie horského vodcu:

„Aj keď sú v Tatrách prvýkrát, na tento typ turistiky sa zbalili veľmi účelne.“

Džúsiky, šitíčko aj lekárnička

Lucia (32) s deťmi Rebekou (4) a Filipom (6),

Chata pod Soliskom



Na chodníku na Štrbskom Plese sme stretli dve mamičky s malými deťmi. „Boli sme na Chate pod Soliskom. Do Tatier chodíme veľmi radi. Radi vám ukážeme, čo sme si zbalili do ruksaku,“ s úsmevom nám otvárala svoj vak jedna z mamičiek Lucia (32), ktorá bola na túre so svojimi dvoma deťmi.

Hodnotenie horského vodcu:

„Na takú ľahkú prechádzku na dostupnú tatranskú chatu je to dostačujúce. Ak ideme s malými deťmi, musíte byť na zbalenie ruksaku zvlášť opatrní. Malé deti sa môžu rýchlo podchladiť a aj ich metabolizmus je rýchlejší, tak treba mať dostatok jedla a pitia. Ináč môže hroziť aj kolaps.“

Toto nikdy nesmie chýbať

Marek Trávniček, prezident Národnej asociácie horských vodcov

- Je veľký rozdiel, kam sa chcete v horách vybrať, no sú veci, ktoré by vám nikdy v batohu nemali chýbať. Voda, energetická tyčinka, aj keď lepšie je klasický kúsok syra, slaniny a chleba, potom šatka alebo bufka, ľahká vetrovka proti vetru a dažďu a určite nabitý mobil. Ak užívate lieky, tak tie určite tiež. Pokiaľ sa chcete vydať na horskú túru, okrem vecí v ruksaku si musíte vhodne vybrať trasu, zistiť si počasie a obmedzenia.