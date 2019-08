Desmoďák Kuly sa dal vylepšiť, tá zmena bije do očí: Pre nové zuby problémy s rečou

Aj on prepadol trendu, no nebude to mať také jednoduché! Frontman skupiny Desmod Mário Kuly Kollár (48) sa rozhodol pre vylepšenie úsmevu.

Už z posledných fotiek je vidieť, že má nové zuby. Kto si však myslel, že je za tým jedno sedenie u zubára, ten sa mýlil. Kuly zvádza náročný boj, ktorý stojí nielen peniaze, ale aj silu. Dokonca má kvôli tomu problémy s rečou!

V dnešnom svete je moderné a cool mať žiarivo biely úsmev. Svoje o tom vedia najmä naše známe tváre zo šoubiznisu, ktoré sa na zubárskom kresle striedajú ako na bežiacom páse. Mnohí si všimli, že sa medzi nich zaradil aj spevák Kuly. Prezradili ho jeho fotky na sociálnej sieti. Jeho premena však rozhodne nebola jednoduchá. A ešte nie je na konci. „Je to dlhodobý proces, séria veľmi komplikovaných operácií. Sú to zákroky vyžadujúce si dlhé hojenia, veľa veľa liekov a trpezlivosti,“ priznal Novému Času ubolený muzikant, ktorému však toto trápenie stojí za to. „ Celý proces tejto rekonštrukcie chrupu je ešte len v polovičke, a preto je to asi všetko, čo môžem k tomu povedať. Momentálne stále nosím tzv. provizóriá,“ hovorí Kuly.

Nedáva rozhovory

S premenou úsmevu však prišli aj problémy s rečou, a to nie je určite príjemné. „Nechcem preto ani na to upozorňovať, alebo sa chváliť, pretože toto nie je ten finálny chrup. Ak sa dá, vyhýbam sa rozhovorom, pretože stále riešime sklon zubov a teraz moja artikulácia nie je zrovna ideálna. Spievanie si dokážem ustrážiť, no hovorené slovo môže niekomu pripomínať človeka pod vplyvom alkoholu,“ zavtipkuje Kollár a na záver dodáva: „To je všetko. Začiatkom budúceho roka sa rád pochválim. To už bude hotovo.“

Drahá zmena

Miroslava Gadžinovská, zubárka z Alexia Creative - dental clinic Košice

- Kuly sa rozhodol podstúpiť invazívne ošetrenie svojho chrupu, čo predstavuje beh na dlhú trať, avšak výsledok je zaručený. Takéto ošetrenie môže stáť pokojne 20- až 30-tisíc eur.