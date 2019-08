Čisté zúfalstvo: Belgičanka po nehode na šesť dní uviazla v aute, nemohla sa pohnúť

Šesť dní úmorných horúčav bez jedla a s pár dúškami dažďovej vody prežila uväznená v aute Belgičanka, ktorá minulý týždeň havarovala blízko Liege.

Kvôli zraneniu chrbtice bola takmer nehybná a nedokázala si zavolať pomoc. Nakoniec ju totálne vyčerpanú a dehydrovanú objavili v pondelok priatelia, ktorí po nej pátrali. Štyridsaťpäťročná Corine Bastide minulý utorok zišla s vozidlom z cesty a pri náraze si poranila chrbticu. Havarovala na málo frekventovanej ceste, z ktorej nebolo jej vozidlo dobre vidieť a nikto z prechádzajúcich pri nej nezastavil. Kvôli svojmu zraneniu nebola schopná vytiahnuť telefón a zavolať si pomoc.

"Prvú noc telefón neprestal zvoniť. Snažila som sa ho zdvihnúť, ale bolesť ruky mi to nedovolila. Ďalší deň zvoniť prestal," opísala zúfalú situáciu belgickej televízii RBTF z nemocničného lôžka. V aute ležala na rozbitom skle, ale nemohla sa pohnúť, lebo pri každom pokuse nadvihnúť sa omdlievala bolesťou. Cez deň ju navyše dusili tropické horúčavy, pri ktorých v Belgicku siahali teploty až k 41 stupňom. Našťastie občas prišiel dážď a do jej rozbitého auta pršalo a tak mohla nachytať trochu dažďovej vody do krabičky od žuvačiek a ovlažiť sa. "Tiež som si zvlhčovala pery vodou konárov. Ale hlad som nemala," opisovala boj o prežitie.

Celý čas ju zožierali predstavy, že v aute zomrie, lebo ju nikto nenájde. Pri živote ju vraj držala myšlienka na deti. "Chcela som žiť pre svoje deti. Nechcela som, aby si niekedy mysleli, že som urobila chybu," povedala. Jej rodina nahlásila zmiznutie polícii, ktorá ju zaradila na zoznam hľadaných osôb. Objavila ju v pondelok matka kamaráta jej syna, ktorá spolu s ďalšími ľuďmi zastavila blízkosti miesta nehody. Keď zranená žena počula, že neďaleko zaparkovalo prvé auto za celý čas, začala z posledných síl kričať o pomoc. "´Corine, si to ty?´ volali. Poznali moje meno," opísala okamih záchrany. Podľa lekárov musí byť operovaná a v nemocnici strávi niekoľko týždňov, avšak má šancu sa uzdraviť.