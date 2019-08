Rieka pretekajúca Slovenskom má európske prvenstvo: V Dunaji pláva najviac antibiotík

Tajný škodca? Čistota vodných tokov sa výrazne zhoršuje.

Okrem plastových fliaš, kusov dreva a komunálneho odpadu sa totiž do riek dostávajú aj rôzne nebezpečné odpadové látky z priemyselných tovární, poľnohospodárske hnojivá a, ako sa zistilo, aj antibiotiká. Vedci z britskej University of York odoberali vzorky z vodných tokov po celom svete, aby zistili, aké lieky v nich plávajú. Z európskych riek najhoršie dopadol Dunaj.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na zasadaní Spoločnosti pre environmentálnu toxikológiu a chémiu v Helsinkách prekvapili výsledky prvej globálnej štúdie znečistenia riek antibiotikami pod vedením Johna Wilkinsona. Tím zložený z vedcov britskej University of York zisťoval prítomnosť 14 bežných antibiotík na 711 miestach v 72 krajinách. Výsledky sú alarmujúce - antibiotiká našli až v 65 % odobratých vzoriek. V 111 vzorkách sa zistila koncentrácia antibiotík presahujúca akceptované limity. N

ajväčšiu kontamináciu vykazovala vzorka z Bangladéša - až tristonásobne viac, než je bezpečná hodnota. V Temži v Londýne bolo prítomných päť antibiotík, a za najznečistenejšiu európsku rieku z hľadiska prítomnosti antibiotík označila štúdia britských vedcov Dunaj. Vzorku odoberali v Rakúsku a našli v nej až 7 rôznych antibiotík, ktoré sa používajú napríklad na liečenie respiračného systému. Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Slovensko podľa Márie Rimarčíkovej z Water Research Institute monitoruje antibiotiká v Dunaji na našom úseku od roku 2016. „Sledujú sa makrolidové antibiotiká - erytromycín, klaritromycín, azitromycín, ktoré by sa na základe tohto sledovania potenciálne mohli dostať do takzvaného zoznamu prioritných látok, ktoré sú regulované na európskej úrovni. Na základe slovenských výsledkov boli všetky hodnoty v Dunaji v Bratislave pod limitom použitej analytickej metódy, a teda spĺňame požadovaný limit,“ vysvetlila s tým, že nie je jedno, v ktorom úseku boli vzorky odobraté.

Časom nám nezaberú

Etela Janeková, internistka Otvoriť galériu Etela Janeková. Zdroj: anc

Ak niekto zje rybu, alebo sa napije vody, ktorá je zamorená antibiotikami, antibiotiká sa dostávajú do organizmu a spôsobujú rezistenciu. Ak ochorie, tak nemá dobrú citlivosť na antibiotiká. Keď sa dostane na pokožku, nemyslím si, že môže niečo spôsobiť, ale len čo si človek ponára hlavu a z takejto vody sa napije, to už áno. Najväčším problémom je to, že sa toto všetko dostáva do podzemnej vody a potom do pitnej vody. Rezistencia na antibiotiká stúpa a je to aj tým, že všetko je nimi znečistené. Raz sa môže stať, že antibiotiká nám nezaberú.