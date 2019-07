Na dovolenke s manželom našla prsteň popraveného šľachtica: Vzácnosť jej môže vyniesť mastnú sumu

Poklad si môže nechať! Michelle Vall pred dvoma rokmi našla v Škótsku s detektorom kovov vzácny zlatý prsteň. Keďže oň žiadne múzeum neprejavilo záujem, môže si s ním teraz robiť, čo chce.

Nie je to len taký hocijaký prsteň. Patril Edwardovi Colmanovi, dvoranovi kráľa Karola II. Colman bol falošne obvinený, že chce kráľa zavraždiť, a v roku 1678 ho popravili. Jeho pečatný prsteň našla takmer po 350 rokoch Michelle. Predpokladá sa, že prsteň pôvodne patril Edwardovmu starému otcovi Samuelovi, ktorý žil v Norfolku v rokoch 1569 až 1653. Nesie veľký erb Colmanovcov a neskôr sa dedil v rodine. Po poprave Edwarda sa stratil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Michelle Vall je učiteľkou z Blackpoolu. Pred dvoma rokmi bola s manželom Tonym na dovolenke pri škótskom jazere Loch Lomond. Hľadanie starých vecí pomocou detektora je ich koníčkom, tak sa mu venovali aj pri jazere, hoci tam dovtedy nikto žiadne artefakty nenašiel. Michelle sa však pošťastilo. „Prsteň bol len 15 cm hlboko. Hneď som vedela, že je to niečo vzácne, hoci vtedy som jeho históriu ešte nepoznala. Nájsť zlato je pre nás detektoristov vzácne, a tak som si na oslavu aj trochu zatancovala,“ povedala šťastná nálezkyňa.

Michelle prsteň nahlásila príslušným úradom. Záujem oň mohlo prejaviť nejaké múzeum, ktoré by jej vyplatilo nálezné. Keďže sa žiadne neozvalo, prsteň je po dvoch rokoch definitívne jej. Ponúkla ho do dražby, ktorá sa bude konať v septembri. Aukčný dom odhaduje, že by mohol vyniesť 11 000 eur.

„Colmanov pečatný prsteň je nádherným príkladom prsteňa vysokopostavených osôb tej doby. Zachovalo sa ich len veľmi málo v takomto stave. Detektoristi ako Michelle prispeli významným spôsobom k nášmu poznaniu, pretože nachádzajú poklady, ktoré by inak ostali skryté,“ povedal Nigel ­Mills­ z aukčného domu.

Pápežské sprisahanie:

- Vymyslel si ho anglikánsky kňaz Titus Oates

- Obvinil katolícku cirkev, že chce zabiť kráľa Karola II.

- Po falošnom obvinení popravili 22 nevinných mužov

- Medzi nimi bol aj Edward Colman

- Za údajnú zradu ho obesili, utopili a rozštvrtili

- Až neskôr sa ukázalo, že Titus Oates klamal

- Dostal za to doživotie, ale po 4 rokoch ho prepustili