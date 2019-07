Ako vidí svoje šance v poslednej etape Tour de France Peter Sagan?

Mám možnosť vybojovať rekordný siedmy zelený dres. Na to mi stačí dôjsť do cieľa. Bola by škoda, keby som po troch týždňoch driny oň prišiel kvôli nejakému pádu alebo kolízii. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak bude možnosť zaútočiť, tak to spravím. Ale púšťať sa do zbytočného risku mi príde scestné," hovorí Sagan.

Štart: 18.10 hod. (Rambouillet) Cieľ: 21.20 hod. (Paris Champs-Élysées)

Profil: rovinatý (128 km) Šanca Sagana: reálna