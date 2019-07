Najväčší frajer na Tour de France: Alaphilippe napriek prehre ukázal veľké gesto

"What a beautiful, poignant moment that is" - pure class again from @alafpolak as he gives Egan Bernal some love



Watch LIVE

í ½í³º - Eurosport 1

í ½í³±í ½í²»í ½í¶¥ - Eurosport Player: https://t.co/bt3TbPVNQG pic.twitter.com/xu3CScJKx8