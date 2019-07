Slovenský cyklista Peter Sagan sa počas 20. etapy nezapojil do boja o etapové víťazstvo a sústredil sa na splnenie limitu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii V nedeľu bude v hre posledných 70 bodov, čo pri Saganovom 85-bodovom náskoku pred druhým Eliom Vivianim znamená, že ak príde do cieľa v Paríži, stane sa rekordný siedmy raz víťazom bodovacej súťaže na Tour de France.

Do cieľa prišiel na 97. mieste a opäť ukázal, prečo je najväčší šoumen na Tour de France. Po náročnej etape mal dosť sily na to, aby prišiel do cieľa na zadnom kolese a zamával fanúšikom.