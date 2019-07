Sarah sa vykŕmila na obludných 190 kg: Uvidíte ju teraz, od úžasu onemiete

Zamestnankyňa Národnej zdravotnej služby (NHS), ktorá bola závislá na jedle, schudla neuveriteľných 120 kilogramov po tom, čo na ňu doľahli slová jej manžela.

Sarah Arnold (40) si zvykla namiesto jednej porcie raňajok v McDonalde dať rovno dve a zo svojej váhy obviňovala ostatných, píše portál Mirror.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sarah povedala, že vo svojom najťažšom období vážila cez 190 kíl, ľudia sa jej vysmievali a nezmestila sa na bežné sedadlo v kine. Opisovala sa ako „pustovníčka“ a vyhýbala sa verejnosti počas rušnejšieho obdobia dňa. Nebola schopná chodiť na veľké vzdialenosti a porcie jedla si vždy zdvojnásobila.

Blondína z Birminghamu za svoju váhu obviňovala ostatných, ale všetko sa zmenilo po tom, čo jej dlhoročný partner Karl Garraty (40) povedal: „Si zodpovedná za to, čo si si vkladala do úst. Nikto okrem teba ti nemôže vybrať, čo budeš jesť“. Teraz ukázala svoju neuveriteľnú premenu a doslova žiari šťastím. A niet sa čomu diviť – v priebehu troch rokov sa dostala na váhu 75 kilogramov.

Filmová fanúšička povedala, že stratila váhu hollywoodskej filmovej hviezdy Dwayna Johnsona a dodala: „Bola som v podstate pustovníčka, pretože som nemohla chodiť ďaleko, čo nie je prekvapujúce“. Tiež povedala, že dokázala schudnúť a svoju váhu si aj udržať vďaka diéte Weight Watchers.

„V podstate som trpela všetkými druhmi chaotických porúch príjmu potravy, aké si viete predstaviť. Bola som poriadny jedák a jedla som neustále. Na večeru by som dokázala zjesť obrovskú misu cestovín. Na posedenie som zjedla aspoň tri čokoládové tyčinky a úplne v pohode by som zjedla šesť balíkov lupienkov,“ povedala pracovníčka NHS.

„Vždy som musela chodiť okolo parkoviska, pretože som sa nevošla medzi autá. Na pracovné stretnutia som musela prísť skôr, aby som si mohla vybrať správne kreslo, pretože na tom s opierkami som sedieť nedokázala. Teraz môžem ísť, kde chcem, a dokážem si sadnúť na bežné kreslo. Zmestím sa do veľkosti oblečenia osem, čo sa mi doteraz nikdy nestalo,“ opisuje svoj život Sarah.

Sarah mala už ako dieťa miernu nadváhu. Keď mala 7 rokov, jej otec utrpel mozgovú príhodu, a tak trávila veľa času so svojimi starými rodičmi. Chodila s nimi každý víkend karavanom k moru, kde jedla ryby, hranolčeky a so svojím starým otcom zdieľala lásku k čokoládovým tyčinkám. Do jej tínedžerských rokov nosila veľkosť oblečenia 14-16.

Barkolová ukázala, ako vyzeral jej zadok v plavkách pred rokom: To je ale rozdiel „Je to zvláštne, pretože si takmer neuvedomujete, ako sa vám s pribúdajúcim vekom hromadia kilá. Až keď si uvedomíte, akí veľkí ste, spustí sa cyklus depresie a uviaznete v nej. Skúsila som každú jednu diétu, na ktorú si len spomeniete, a aj tak som sa nikdy nedokázala udržať,“ opisuje svoje pocity Sarah.

Ale po tom, čo jej povedal Karl v apríli v roku 2015, si Sarah všetko uvedomila. „V tom momente som sa rozhodla, že úplne prestanem jesť lupienky, koláče a čokolády. Prvých 47 kilogramov som schudla vďaka diéte Slimming World už za 8 mesiacov. Stále som jedla obrovské misy cestovín, ktoré sú síce počas diéty povolené, ale nemala som pocit, že v tomto štýle jedenia chcem pokračovať.“

Sarah sa popozerala po alternatívnych diétach a rozhodla sa pre Weight Watchers. „Keď som schudla, chcela som ísť von užívať si život,“ povedala. Svoj cieľ dosiahla v apríli a oslávila ho v telocvični. Teraz pláva 7 dní v týždni a denne prejde minimálne 10 000 krokov.

Najväčšiu radu, ktorú vám Sarah môže dať, je, aby ste jednoducho pokračovali ďalej. „Počas môjho chudnutia som prežila tri zlomy, kedy sa chudnutie zastavilo. Ale aj počas toho sa moje telo zmenilo – v tom čase sa mi často menila veľkosť šiat. Vytrvajte a vaše chudnutie sa opäť pohne,“ povedala Sarah.